Espacio INE | Los valores éticos en la niñez

César Lara Cano

En la actualidad, la sociedad vive en un continuo cambio, resultado de su característica dinámica, aunque hemos visto en muchas ocasiones que su actuar es carente de valores. De ahí que es una preocupación para que la persona y la sociedad deban vivir con ciertos valores y hacer que estos formen parte de la vida tanto individual como colectiva desde una edad temprana del individuo debido a su importancia en su desarrollo.

Educar en valores es esencial e imprescindible en cualquier etapa de la vida, cobrando especial importancia en edades tempranas; los valores tienen como efecto que la persona se comporte tomando decisiones adecuadas sin producir daño de manera individual ni de manera colectiva.

Lo anterior no es tarea fácil, ya que no solo consiste únicamente en transmitir conocimientos de una forma teórica; es una cuestión de actitud ya que la base de inculcar valores empieza en los entornos más cercanos del niño, como son la familia y la escuela, debiendo tomar en cuenta las características y necesidades de cada niño y así se pueda iniciar en el desarrollo de la autoestima, empatía y sensibilización, en relación con los problemas de los demás para ir realizando el fomento desde los primeros años de vida el respeto de los valores.

De tal manera que inculcar los valores a los niños, aunque complicado, es necesario. Resulta básico empezar desde el hogar, no solamente por medio de fábulas o historietas sino con el ejemplo primeramente de sus ascendientes por contribuir como figuras significativas para ellos; debiendo decirse que el premio o el castigo, no son herramientas adecuadas para que los infantes realicen los actos apropiados, lo correcto es educarlos con el ejemplo. Enseñar a la niñez en valores para que aprendan a identificar las virtudes que poseen, es algo fundamental, muchos no saben que poseen ciertas cualidades que les hacen ser únicos e inigualables, por tal razón, a los infantes se les debe enseñar que a pesar de las diferencias que existen entre ellos, todos son personas y todos tienen algo que los hace especiales.

Es importante promover la autoestima en los niños, ya que, estar bien con uno mismo, es un valor importante a que toda persona debe aspirar; siendo importante que la niñez, exteriorice ante sus pares sus ideas, pero que también estén conscientes que existen otras ideas para que así empiecen a participar en los asuntos de su entorno social en el que viven.

Atendiendo a lo anterior, el Instituto Nacional Electoral ha realizado el Doceavo Parlamento Infantil de las niñas y los niños de México, en todo el país, demostrando la infancia su inicio en la formación cívica, siendo su participación importante para el ejercicio de difundir los valores y los principios de la vida en democracia, igualmente han demostrado que la niñez quiere que su voz sea escuchada por las autoridades y que atiendan sus inquietudes y preocupaciones.

*Vocal Ejecutivo de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala