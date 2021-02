Espacio INE | Paridad de género y reelección

César Lara Cano*

Dentro de nuestro sistema electoral, se encuentran dos figuras normadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la paridad de género y la reelección, la primera de las figuras en mención se estableció de manera obligatoria por primera vez en el año 2002, teniendo como objetivo promover y garantizar una mayor participación de las mujeres en los cargos públicos; por lo que se refiere a la reelección para legisladores y alcaldes se inicia a partir de la reforma constitucional en el año 2014, teniendo como finalidad profesionalizar la actividad legislativa.

Ambas instituciones se crean por considerarlas necesarias e imprescindibles dentro de un régimen democrático; pero ya en la práctica, algunos especialistas opinan que si no se establecen reglas claras por los órganos electorales se pueden crear conflictos en materia electoral; por ejemplo, si triunfan más candidatos o candidatas de un solo género, el partido político se enfrentará a la problemática de impedir la reelección de ciertos candidatos y candidatas de un género para darle observancia al principio de paridad de género.

Por lo anterior, la pregunta sería a qué institución debe darse preferencia, es decir, entre la reelección y la paridad de género, pues ambas se encuentran previstas como prerrogativas del ciudadano en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, los organismos jurisdiccionales en materia electoral ya han emitido algunos criterios, pero, aun así, se ha notado que existen vicios y cómo resolver el conflicto que se llegue a presentar al momento de determinar a qué figura debe dársele preponderancia. Debido a lo anterior, se presentan grandes desafíos para las autoridades electorales tanto administrativas como jurisdiccionales al momento de determinar en sus decisiones darle solución a toda una serie de problemas que se originan en la problemática planteada, ya que al respecto no existen reglas claras tanto a nivel federal como local.

Existe el criterio del Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del entonces Distrito Federal Armando Hernández Cruz, emitido en el año 2017, en el que establece “que la reelección no es un derecho del candidato, sino una posibilidad, por lo que, al no ser un derecho, no genera una atención, ya que, si la reelección es una simple posibilidad, también existe la posibilidad de que un partido político no vuelva a postular a sus mismos candidatos en un proceso de elección. Creo que la dificultad más grave que hay en el principio de paridad de género, es la paridad en la integración de los órganos bajo el modelo de elección de mayoría relativa y de representación proporcional, considerando que ahí es donde los partidos políticos tendrán que revisar los equilibrios necesarios para que se integre el órgano legislativo con tantos hombres como mujeres. Y la figura de la reelección es un componente más para estos equilibrios internos de los partidos, pero no es un componente determinante por razón de que no son derechos adquiridos” (Magistrado Armando Hernández Cruz, 2017).

Algunos especialistas consideran que en materia electoral, las reglas básicas para el juego democrático siguen sin estar claras, pues en la práctica se ha visto que las reglas hasta ahora aplicadas han sido válidas y legales para resolver conflictos entre la figura de reelección y la figura de cuotas de género, de tal manera que las contradicciones que se presentarán al respecto, darán pie al mejoramiento de la normatividad en materia electoral, para finalmente consolidar una legislación electoral caracterizada por la legalidad como un valor de la democracia.