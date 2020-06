Espacio INE | ¿Qué pasará con la elección de 2021?

ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ*





Debido a la situación que se vive por la pandemia del Coronavirus y ante la cual no se tiene certeza de cuándo termine, existen dudas fundadas sobre qué pasará con la elección intermedia de 2021. Ya se pospusieron las elecciones de Coahuila e Hidalgo, las cuales estaban previstas para el primer domingo de este año; sin embargo, la Secretaria de Salud emitió emergencia sanitaria nacional y todas las actividades no esenciales se cancelaron, incluidas las inscripciones o modificaciones a la situación registral de los ciudadanos en los Módulos de Atención Ciudadana y, por ende, la Jornada Electoral.





Técnicamente la elección de 2020-2021 inicia en el mes de septiembre con la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), empero, en los órganos delegacionales y subdelagacionales existe ya un trabajo previo de preparación que consiste en análisis y prospección de las actividades de capacitación y asistencia electoral. También en este año, hubo certificación de asambleas de las organizaciones que pretenden constituirse en partidos políticos, lo que implica más lugares en la mesa de sesiones de los consejos local y distritales.





Para quienes llegamos a un nuevo distrito implica también el recorrido por los municipios que integran lo integran, evaluar la eficacia de la capacitación electoral, la problemática que se presentó antes, durante y después de la Jornada Electoral, medios de impugnación de quienes no obtuvieron el primero y segundo lugar, en fin, actividades que no se ven, pero que si no se hacen no se puede llevar a cabo la elección con un mínimo de certeza.





Otro factor que influye en el inicio del proceso electoral es el recorte presupuestal que tuvo el Instituto a principio de año por parte de la Cámara de Diputados y que sin duda alguna afecta la instalación de los consejos local y distritales, deberían de instalarse los primeros en octubre y los segundos en noviembre, sin embargo, es probable que esta actividad sea recorrida un mes, para que en los distritos inicie formalmente el proceso electoral en diciembre de este año. Recordemos que la elección será en junio.





La Junta Local y las Distritales en Tlaxcala desde que inició el año han realizado diversas actividades tendientes a la preparación de la elección en el ánimo de prever el comienzo del proceso, desde reuniones de análisis, hasta recorridos por los lugares donde se instalan casillas y también se llevan los Módulos de Atención Ciudadana hasta los lugares más alejados, para que nadie se quede sin tener identidad oficial y ejercer su derecho a votar y ser votado. Ante este panorama nos enfrentamos en todo el país, pero más complicado lo tienen aún las entidades con elección en este año, para quienes seguramente terminará la estatal y en seguida comienza la concurrente.





Afortunadamente quienes laboramos en el INE estamos acostumbrados a trabajar bajo presión y las actividades que se deben llevar a cabo previo a la instalación de los consejos electorales están en marcha y con un avance significativo en su cumplimiento para que, llegado el día, podamos asegurarles a las y los ciudadanos tlaxcaltecas una elección legal, profesional, certera, imparcial e independiente de cualquier influencia federal, estatal o municipal. Como siempre que preguntan cuál es la elección más difícil, la respuesta es: "la elección que viene, porque las demás ya pasaron".









*Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital 01

Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala





