Espacio INE | Ventajas de la democracia

OSCAR DEL CUETO MORALES

La democracia es un sistema de gobierno en el que toda la población o los miembros elegibles del estado tienen la oportunidad de votar sobre temas directamente o enviar a alguien que ellos elijan para que tome esas decisiones en su nombre. Es una estructura de gobierno donde el gobierno proviene del pueblo en lugar de los militares o el estado.

Las democracias dan a las personas la oportunidad de involucrarse personalmente con su gobierno. Debido a que el gobierno en una democracia está bajo el control del pueblo y su voz, entonces depende de cada individuo decidir su destino. Las personas pueden optar por votar de la forma que les dicte su moralidad. Algunos incluso les dan a los votantes la opción de no votar si creen que esa es la mejor manera de expresar su opinión.

La estructura de una democracia trabaja para reducir los problemas de explotación. Todas las formaciones gubernamentales son sensibles a la explotación debido a las personas que son elegidas para ocupar puestos poderosos. El contraste con la democracia es que las autoridades se distribuyen de manera más equitativa dentro de ella. Los documentos gobernantes en esta estructura crean controles y contrapesos para asegurar que ninguna persona reciba el poder supremo sobre el proceso legislativo. Las democracias evitan que los funcionarios electos ignoren las necesidades de la población en general para ayudarse a sí mismos. Los desafía a representar las necesidades de cada comunidad para que todos tengan la misma oportunidad de perseguir sus sueños.

Una democracia fomenta la igualdad de forma positiva. La estructura de una democracia otorga a cada voto el mismo peso durante una elección. Esta opción le da a cada persona la oportunidad de emitir un voto sin juicio cuando se registra para este proceso, brindando una opinión que a pesar de su condición social o económica.

Las democracias suelen crecer económicamente más rápido que otras formas de gobierno. La libertad que ofrecen las estructuras de la democracia permite a la población en general buscar el resultado que desee. Aunque existen barreras legales para evitar que una persona lastime a otra, esta estructura de gobierno otorga la libertad de buscar diferentes oportunidades de empleo, escuelas o incluso lugares para vivir. La elección queda en tu voz.

Hay más consistencia disponible en democracia que en otras estructuras gubernamentales. Hay más unidad en el proceso de gobierno con la democracia porque la población en general tiene derecho a votar en las resoluciones. Esta disposición puede adoptar diferentes estilos, pero el resultado es generalmente el mismo. Cada persona tiene la oportunidad de expresar su punto de vista en sus colegios electorales emitiendo un voto. Ese proceso permite que cada comunidad continúe buscando los resultados específicos que consideren útiles, o pueden cambiar de dirección para probar algo nuevo.

La democracia no crea una base de poder centralizada para gobernar al pueblo. En una democracia directa, cada decisión se sometería a votación para un nivel supremo de control. De cualquier manera, no existe un poder centralizado que pueda dictar lo que la gente puede o no puede hacer. Cada rama del gobierno debe estar de acuerdo con el proceso. Luego, cada comunidad puede tomar decisiones con su poder de voto para revocar reglas y regulaciones no deseadas para evolucionar la vida con el tiempo.

La gente se identifica con su gobierno para crear un nivel más fuerte de patriotismo. Las estructuras de la democracia son únicas porque permiten que todos luchen por las cosas que quieren en la vida. Cada persona puede perseguir sus sueños, trabajando para moldear la sociedad en una visión que cumpla con sus expectativas. Incluso cuando esa idea va en contra de lo que la mayoría quiere o cae fuera de una ventana esperada de moralidad, existe la capacidad de expresar esas ideas asumiendo que otros no se ven perjudicados por tal esfuerzo.

Los países que utilizan la democracia tienen menos probabilidades de entrar en conflictos armados. Hay menos problemas con la rebelión violenta dentro de las sociedades democráticas. Las decisiones deben pasar por varios cuerpos legislativos o el pueblo, lo que reduce la búsqueda de la guerra por capricho. También hay menos intentos de golpe dentro de esta estructura de gobierno.

Una democracia hace una transición de poder sin problemas al tiempo que establece la legitimidad. La democracia crea una estructura de gobierno apropiada para cada persona porque los votantes eligen quién estará a cargo o cómo se hacen las políticas si existe una forma directa de gobierno. Este proceso exige que cada candidato a un cargo declare ante sus votantes las razones por las que es la mejor persona para representar a cada comunidad.

*Vocal Ejecutivo de la 03 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Tlaxcala