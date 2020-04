Espacio ITE | Ciudadanía post contingencia

Denisse Hernández Blas*

El pasado 28 de febrero en México se confirmó el primer caso de una persona con Covid-19, nombre oficial que la Organización Mundial de la Salud le dio a la enfermedad provocada por el virus denominado SARS-CoV-2, mejor conocido como "Coronavirus". El día 25 de marzo el gobernador de la entidad confirmó el primer caso en Tlaxcala. Con ello, se pusieron en marcha una serie de protocolos aprobados internacionalmente para contener la pandemia, y fuimos conscientes de que el virus no solo está en China y Europa, sino en México y además en Tlaxcala.

Las autoridades del Gobierno del estado, en un acto de responsabilidad, decretaron el distanciamiento social y la sana distancia, y nos han dicho que, si podemos, nos quedemos en casa. Ante ello, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones acordó la modalidad de trabajo desde nuestro hogar, para prevenir y contribuir con las disposiciones de las autoridades sanitarias y evitar a toda costa se siga propagando un virus que ha venido a revolucionar a toda una generación y ha puesto a los líderes mundiales a trabajar para contenerlo.

No hay antecedente en la historia reciente de una pandemia que haya obligado a la población a estar a sus hogares y esto pudiera generar desconcierto para todos y todas, en la familia, en el trabajo, con los vecinos; cambiar y adaptarse puede llegar ser un poco difícil, podemos empezar por reconocer que nuestra realidad es distinta y que no podemos pensar como lo hacíamos antes.

Y lo mismo aplica para las instituciones y autoridades de cualquier tipo, estamos observando cómo se deben ir adaptado a las circunstancias; por ejemplo, la Secretaría de Educación Pública ha implementado clases por medio de la televisión y en internet, en otros casos las escuelas han adoptado plataformas digitales para seguir enseñando a los y las alumnas, así como las clases virtuales; en fin, una serie de acciones que permitan seguir enseñando, pero no es solo trabajo y responsabilidad de las instituciones educativas, sino de todos y todas, alumnas y alumnos, mamás y papás, recordemos: las cosas no son como antes y no lo volverán a ser al menos por algún tiempo.

Este es un claro ejemplo de que las instituciones tienen que buscar adaptarse a la realidad actual; las autoridades electorales -pasada la contingencia sanitaria- encontraremos una ciudadanía distinta, con intereses tal vez muy ajenos a la participación ciudadana. Si el reto era enorme, después será mayúsculo. Se deberán elaborar planes y programas que permitan trabajar en coordinación y en conjunto con todas las autoridades.

Sé que durante las últimas semanas hemos recibido mucha información sobre el tema del Coronavirus, de la crisis económica, noticias, experiencias, quejas, muestras de cariño y de descontento; sin embargo, las recomendaciones nunca estarán de más en una situación como la que estamos viviendo. Si puede quédese en casa.

Aprovecho este espacio que amablemente nos brinda El Sol de Tlaxcala para agradecer a todos los y las profesionales de la salud, en especial a Adriana, Eduardo y Mary quienes valiente y profesionalmente salen a luchar por salvar vidas todos los días. Mil gracias.