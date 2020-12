Espacio ITE | Consejos electorales

Denisse Hernández Blas*

En días pasados el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la convocatoria para que la ciudadanía interesada forme parte de los consejos distritales y municipales. La importancia de estos consejos radica principalmente en dos circunstancias: sus funciones al computar la votación y entregar constancias de mayoría y porque es un mecanismo de participación ciudadana.

La ley establece que en cada distrito local se debe instalar un consejo electoral; de igual manera en cada municipio deberá haber un consejo electoral. Por tanto, habrán de instalarse quince consejos distritales y sesenta municipales, cada uno conformado por una presidencia, una secretaría y cuatro consejerías, así como representantes de los quince partidos políticos (nacionales y locales). Debemos recordar que las instituciones, incluidas las electorales se integran por personas, quienes con su experiencia, talentos, habilidades y conocimientos hacen funcionar a las mismas.

En este sentido es de suma importancia la participación de la ciudadanía en la conformación de los consejos distritales y municipales, ya que serán los encargados, entre otras cosas, de recibir y resguardar los paquetes electorales provenientes de las casillas una vez concluida la votación, para que el miércoles siguiente procedan a realizar el cómputo de las elecciones correspondientes y entregar las constancias de mayoría respectivas.

La convocatoria aprobada señala los requisitos que los y las ciudadanas deben reunir para poder participar en este proceso de selección, entre los que se encuentran ser ciudadana o ciudadano tlaxcalteca, tener al menos dieciocho años el día de la designación; residir durante los últimos tres años en el distrito o municipio para el que fuere nombrado; no haber sido candidata o candidato por algún partido político durante el último proceso electoral; no desempeñar cargo alguno en los comités nacional, estatal o municipal en ningún partido político, durante los tres años anteriores a la designación y no ser ministro de algún culto religioso.

También es necesario contar con credencial para votar, presentar entre otros documentos, currículum vitae, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, declaración bajo protesta de decir verdad, en el que manifieste no haber sido condenada o condenado por delito alguno, no haber sido candidata o candidato, no estar inhabilitada o inhabilitado para ejercer cargos públicos en cualquier institución pública federal o local; así mismo, una carta firmada, de buena fe y bajo protesta de decir verdad, donde se establezca no haber sido persona condenada, o sancionada por violencia familiar y/o doméstica, cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o ser deudor alimentario o moroso que atente contra las obligaciones alimentarias.

La primera etapa de este procedimiento corresponde a la entrega de solicitudes en las instalaciones del ITE, previa cita que se realice, en atención a las medidas sanitarias y protocolos de salud; dichas citas podrán realizarse del quince de diciembre de este año y hasta el cinco de enero de dos mil veintiuno.

La convocatoria, así como los formatos y demás información están disponibles en la página web www.itletlax.org.mx, en nuestras redes sociales y vía telefónica. En esta ocasión la etapa de entrevistas se realizará vía remota para cuidar la salud de todos y todas, con la opción de que los y las participantes que así lo expresen acudan al instituto, en donde se les proporcionarán los elementos necesarios para llevarla a cabo.

Les invito a participar, en la medida de que la ciudadanía se involucre en la organización de la elección, mayor será la efectividad y confianza en las autoridades electorales de las que pueden ser parte.