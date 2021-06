Espacio ITE | Elecciones 2020-2021

Erika Periañez Rodríguez*

El Proceso Electoral Local Concurrente en el Estado de Tlaxcala alcanzo su etapa cumbre el pasado domingo 6 de junio, día en que las ciudadanas y los ciudadanos decidieron mediante el voto libre, secreto y directo, a las798 autoridades, 3 federales y 795 locales, es sin duda, por el número de cargos, así como por el número de candidatas y candidatos que participaron en todo el país, la elección más grande de la historia.

El contexto adverso que propició la pandemia y que se presentó como un desafío inédito a la ya intrínseca dificultad que dispone la organización de un proceso electoral con recursos limitados, no desanimó a la sociedad tlaxcalteca que históricamente se ha caracterizado por ser participativa, y consciente de la importancia que significa hacer efectivo el derecho constitucional al sufragio activo, de manera que salió a las urnas responsablemente, con las medidas de seguridad sanitaria que exige el contexto actual, he hizo de la jornada electoral una verdadera fiesta de la democracia, a razón de esto, Tlaxcala alcanzó la participación ciudadana más alta a nivel nacional, al momento de escribir estas líneas, con resultados preliminares hemos alcanzado un porcentaje del 65.65% cuestión que si bien no es nueva, si merece destacarse por el contexto de pandemia en que se desarrolló.

Cabe resaltar que, desde hace 20 años la participación ciudadana en Tlaxcala en las elecciones no es menor del 60%, para contextualizar, el porcentaje promedio de participación ciudadana en la elección federal en esta ocasión fue del 52.67%; no obstante, la alta participación de la ciudadanía tlaxcalteca, las elecciones se vieron empañadas por la violencia, desde este espacio me sumo a la condena por el asesinato de un compañero de la familia electoral, servidor público del Instituto Nacional Electoral, de igual forma, condeno las actitudes de intimidación que las y los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales fueron objeto, pasando por la quema de urnas y retención de paquetes electorales; estas actitudes no abonan al relevo pacifico de las autoridades como esta mandatado constitucionalmente.

No obstante, el día de ayer, los Consejos Distritales y Municipales Electorales celebraron Sesión Permanente para hacer los cómputos relativos a la elección de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales, integrantes de Ayuntamientos y titulares de Presidencias de Comunidad. Corresponde al Consejo General del ITE la declaración de validez de la elección de gubernatura, diputaciones de representación proporcional y regidurías; a los 15 Consejos Distritales, la de diputaciones de mayoría relativa, y a los 60 Consejos Municipales, las de presidencias municipales junto con las sindicaturas y presidencias de comunidad.

En la etapa de declaración de validez de diputaciones de representación proporcional y regidurías, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, prevé acciones afirmativas a fin de garantizar la integración paritaria del poder legislativo y ayuntamientos, acciones que tienen como fin, materializar la igualdad sustantiva prevista la reforma constitucional de 2019, conocida como Paridad en Todo.

Sin duda, este proceso electoral nos devela áreas de oportunidad, desde la necesidad de una reforma electoral que, en materia de inclusión de certeza a los grupos en situación de desventaja estructural y subrepresentación histórica, tengan las condiciones de hacer efectivas las medidas afirmativas, hasta la actualización de etapas de la organización del proceso electoral, por ejemplo: el registro de candidaturas, así como la certeza de contar con los recursos necesarios que esta tarea implica.

Celebro la convicción democrática de la ciudadanía tlaxcalteca al participar en esta jornada electoral de forma ejemplar, agradezco a los miles de ciudadanos y ciudadanas que participan en la organización de este proceso, sin ustedes, esto no sería posible; el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones dará seguimiento a las etapas legales hasta concluir este proceso, después de ello, tenemos una gran responsabilidad, la participación ciudadana no se agota con emitir nuestro voto y elegir a nuestras autoridades, ahí empieza, e implica una corresponsabilidad para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus plataformas electorales y programas de gobierno, para ello, existen mecanismos de participación ciudadana que la ley prevé, y es parte de las atribuciones que tenemos en este Instituto, así que, a seguir este trayecto, por el bien de Tlaxcala.