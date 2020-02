Espacio ITE | ¡Que nuestro silencio se escuche fuerte!

Erika Periañez Rodríguez*

En la Encuesta Nacional de Discriminación (2017), el 47.6% de las mujeres opinan que sus derechos se respetan poco o nada, esta encuesta reflejó que las tres principales problemáticas declaradas por las mujeres fueron: Delincuencia e Inseguridad; Violencia hacia las mujeres, y falta de oportunidades para encontrar trabajo.

En México, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad pública (2019), para el año 2018, la cifra negra de delitos que no se denunció o no se le inició carpeta de investigación, ascendió al 93.2%, para Tlaxcala la cifra fue aún mayor, con el 94.3%; los delitos que menos se denuncian son las violaciones y el hostigamiento sexual, llegando al 96.9%. La incidencia delictiva, en los delitos sexuales las mujeres son más vulneradas, para 2018, de los 2 747 delitos denunciados, 293 corresponden a hombres y 2 454 las víctimas fueron mujeres.

Respecto al feminicidio, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registro en el año 2015, 411 presuntos feminicidios, para el año 2019 la cifra llego a 976, de los cuales 98 corresponden a niñas de 0 a 17 años.

Siguiendo los datos del SESNSP, de acuerdo al Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia, en la categoría de Seguridad, las llamadas relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, se paso de 92 604 llamadas en 2016 a 197 693 para el 2019; las llamadas de emergencia relacionadas con abuso sexual también se incrementaron, en 2016 se recibieron 3,925 llamadas, y para 2019 se contabilizaron 5 347; otro dato escalofriante fueron las llamadas por incidentes de violencia en la pareja, en 2016 se recibieron 157 581 llamadas, para 2019 la cifra creció a 274 487 mujeres que pidieron auxilio vía telefónica.

El 66.1 % de las mujeres de 15 años y más, manifiesta haber sufrido al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, así lo refleja la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016); en Tlaxcala 6 de cada 10 mujeres así lo declaró. En diez años, de 2006 (67 %) a 2016 (66.1%), las políticas públicas implementadas por el gobierno, no han mostrado resultados favorables a esta problemática, pues la violencia no ha disminuido, y se ha recrudecido en sus diferentes modalidades y ámbitos, solo por mencionar un ejemplo, la violencia física paso en los últimos 5 años del 16.7% en 2011, al 34 % en 2016.

Estos son sólo algunos datos que reflejan la realidad que se vive a diario en el segundo país con más feminicidios en el mundo, nuestro México, los terribles feminicidios de Abril, Ingrid, Fátima, son los que se han hecho virales, reflejan lo que a diario pasa en nuestro país, y la vulnerabilidad en que vivimos principalmente niñas y mujeres.

Tlaxcala no es ajena a esta realidad, ahí tenemos a las estudiantes de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la UATx quienes esta semana se manifestaron en su institución; de igual forma, al inicio de este mes, los medios de comunicación dieron cuenta del atentado que sufrió una presidenta de comunidad al salir de una reunión comunitaria en Santiago Michac, perteneciente al municipio de Nativitas, sólo por mencionar hechos recientes.

Ante este panorama, es el llamado al Paro Nacional este 9 de marzo; un día sin mujeres, un día sin nosotras, es una forma de decir basta de violencia, alto a los feminicidios, ni una más.

Concluyo con las palabras expresadas la semana pasada en el INE, por Marcela Lagarde, “No queremos disminuir, no queremos que haya sólo menos crímenes, no queremos que a las mujeres se les violente un poco menos, no, queremos todo, queremos erradicar por completo, porque se puede, el feminicidio y la violencia feminicida en nuestro país.

*Consejera Electoral