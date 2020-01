Felicidades

Es lo que todos nos deseamos al inicio de este 2020 y lo repetimos incansablemente. Solo que nos olvidamos de que desearnos felicidad es apenas el primer paso y el segundo más importante y definitivo, es actuar en consecuencia para llegar a serlo. Es decir, si consiguientemente actuamos en la congruencia, estaremos en la ruta correcta para alcanzar parte de la felicidad que tanto buscamos.

No amigo lector, no soy un aguafiestas, pero la felicidad no nos llegará propiciada por el gobierno, por los dueños del capital, por los banqueros o por el vecino. La deberemos alcanzar por nosotros y con denuedo. Nunca seremos felices si nuestros propósitos no se van convirtiendo en realidad mediante nuestro proceder. Son innumerables los factores que deberán estar alineados para ese fin: gozar de salud personal, igual nuestra familia; estar capacitados profesionalmente o ser lo suficiente inteligentes para desarrollar un comercio o una pequeña industria, ser incansablemente trabajadores, alejarnos de cualquier vicio como el alcohol o la droga, saber utilizar la valiosa herramienta de la imaginación, ser ahorradores y estar ciertos de que nos ubicamos en el carril que nos lleve al objetivo de la felicidad. Todo esto con base en la suficiente inteligencia y la decisión para alcanzar lo que deseamos.

Tener la salud necesaria tiene como premisa una buena alimentación, con base en verduras, cereales, frutas, no alimentos procesados. Evitar grasas, azucares, harinas, gaseosas y los excesos. Bastante difícil, esto es por el permanente bombardeo publicitario neoliberal, que nos aconseja mal alimentarnos con chatarra. Un cuerpo bien alimentado está listo para buenas acciones. Nuestra preparación y habilidades para ser ya profesionistas, comerciantes o industriales exitosos, requieren estudio y dedicación, investigación, información y actualización continua. Los recursos económicos, informativos y universitarios que nos lleven a poseer la materia de estos objetivos. No seremos felices mientras nuestros jóvenes limpien parabrisas en los cruceros o traguen fuego. Ellos deben estar en la universidad y se necesita “con qué” y “dónde” para que alcancen un título. Para los de licenciatura, llegar a una maestría. Para los masters, un Doctorado. Pero para todos, desempeñar un trabajo con ingresos acordes a nuestra preparación, para que no tengamos abogados o contadores manejando un taxi.

No seremos felices mientras nuestros jóvenes limpien parabrisas en los cruceros o traguen fuego. Ellos deben estar en la universidad y se necesita “con qué” y “dónde” para que alcancen un título.

El país cruza por una etapa verdaderamente catastrófica. No hay trabajo, pero sí corrupción e inseguridad. Necesitamos la capacidad de imaginar cómo salir de este cráter en que caímos. Depende de nuestra decisión. Empleo hay muy poco y mal pagado. El outsourcing o empleadores intermedios, son una invención diabólica para esquilmarle al trabajador dinero y prestaciones. Y los que dirigen ese sistema, se quedan con parte de las utilidades y productos del trabajo y no brindan seguridad social. Desde luego que a los empresarios les conviene, porque pagan menos y ganan más. Con este cáncer se debe terminar cuanto antes si se desea que alcancemos cierto grado de felicidad, porque un trabajador mal pagado es más fácil que engrose las filas del crimen ante la necesidad de su familia.

Tener título universitario no garantiza un trabajo acorde y bien remunerado. Solicitan gente con experiencia, pero no la tenemos si no nos emplean. Para estudiar necesitamos recursos o cursar y trabajar al mismo tiempo y esto nos lleva a un doble esfuerzo, que deberemos ser capaces de desplegar. Además, estar dispuestos a sacrificar el presente ante la certeza de que el futuro será nuestro. Empeñados al cien en un excelente promedio y gozar de buenos empleos y bien pagados en el porvenir. En fin, para ser felices necesitamos no solo serlo nosotros si no que los nuestros lo sean, que tengan casa, comida, educación, vestido, un hogar bien constituido, etc.

¡No! no basta con desearnos feliz Año Nuevo. Para llegar a ese estadio se requiere tesón y constancia, de otra manera, el deseo será solo discurso. Exige nuestra decidida acción y no vestir calzones de determinado color o sacar a pasear nuestras maletas, más que otra cosa, se requiere voluntad y que nos ubiquemos en la vía para lograr nuestra felicidad personal.

Dicho lo cual, le deseo a usted ¡Feliz Año Nuevo! Pero más que nada, que su conducta personal lo lleve a ese nivel de bienestar.