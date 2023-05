Feliz día del niño…¿Qué celebramos?

Mientras escribo estas líneas, se llenan las redes sociales de fotos infantiles. Sería razonable pensar que nos gusta rememorar esos días en que el stress más profundo para cualquiera debían ser momentos como el grito de ”métete yaaaaa!”, “hora de levantarse” o “come las verduras”. Pero no; la realidad de la niñez mexicana (Niños, Niñas y Adolescentes) de antes y de ahora es muy distinta y, definitivamente, cada vez más sombría.

Naciones Unidas celebra este Día Mundial de la Infancia en honor a la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño en 1959 y a la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, el tratado internacional más ratificado de la historia, sí, pero…¿el siquiera medianamente respetado? No.

En México, especialmente algunos políticos se regodean hablando de la atención que le dan a los pueblos originarios, a quienes son raíz de la patria, pero 9 de cada 10 NNA indígenas viven en condiciones de pobeza, presentan mayores tasas de desnutrición que otras niñas y niños mexicanos.

Mas de 5,000 menores han quedado en condición de orfandad por el feminicidio de sus madres; muchos presenciaron a su padre o padrastro asesinarlas; ¿qué hacen los gobernantes para atenderles? Ni siquiera son parte de la estadística oficial que registra el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Llenos de miedo, inseguridad y con su vínculo de vida arrancado de tajo, son los olvidados entre los olvidados. Ni hablar de menores en condición de orfandad por COVID-19, que ascienden según la estimación a más de 131,000. ¿Quiénes se habrán hecho cargo de ellos?

“¿Sabe qué es lo más triste de cruzar el desierto rumbo a con los gringos, Lic.?” Me preguntó la señora que me acompaña en casa recordando su propia historia; “las mujeres que van embarazadas o con sus bebés en brazos. Se mueren y a nadie le importan, se deshidratan y quedan atrás. No se puede uno parar porque se muere igual”. El cálculo de menores migrantes irregulares es de 6,833, de los cuales 2,429 viajaban solitos, según el informe presentado este 2023 por la Red por los Derechos de la Infancia en México. Los que se quedan en México no corren mejor destino. Entre 35,000 y 45,000 menores de edad son cooptados por el crimen organizado. Su vida será más corta; de ese mundo solo se sale con los pies por delante o las manos esposadas.

Miles de NNA, según UNICEF 14,322, viven en las calles. Adicciones, enfermedades de transmisión sexual, violaciones, desolación, abandono…el único cariño que reciben es de sus propios compañeros de cobija de periódico.

En las conferencias que tengo el privilegio de dar -fundamentalmente a mujeres- nadie cree que está bien que un hombre le pegue a una mujer, pero el mismo 80 y hasta 90% que levantan la mano para admitir haber sido golpeadas de niñas, creen que “una nalgada a tiempo educa”. Es mentira. Recibir golpes solo siembra temor, vergüenza, resentimiento, dolor, culpa…ningún sentimiento que nos ayude a crecer y a ser mejores, ninguna esperanza de que nuestra vida sea mejor.

Seguimos sin entender que golpear a un infante es peor que golpear a un adulto porque está indefenso ante la fuerza y autoridad de quien le causa dolor.

El poder que nos da ser adultos debería ser la palanca para criar como autoridad amada y no temida, para formar adultos felices y que sepan resolver sus conflictos mediante el diálogo. Un menor dolido y aterrorizado será un adulto violento e irascible. Sin crianza amorosa, firme y positiva, estamos condenados a vivir en esta sociedad violenta.

Feliz día del niño…¿Qué celebramos?