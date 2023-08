Feminicidios en Tlaxcala

La descomposición social y el empoderamiento de los grupos delictivos en Tlaxcala han sido factores que han influido en la proliferación de lamentables casos de asesinatos de mujeres en la entidad. Con la llegada del nuevo titular de Seguridad Pública, parece que las cosas empeoran.

Una vez más, los medios de comunicación dieron cuenta de otro feminicidio ocurrido durante el fin de semana, pues se dio a conocer el hallazgo de un cuerpo sin vida de una mujer en Cuapiaxtla. Este caso se suma a los ocurridos durante la semana donde encontraron el cuerpo sin vida de Jazmín N. y de otra mujer en Zitlaltepec.

El 18 de agosto del 2021 se decretó la alerta de género para el estado de Tlaxcala, siendo hasta la fecha inútil, pues pareciera sólo un trámite más frente a la emergencia que vivimos en el estado.

La autoridad no ha podido frenar esta violencia que vivimos las mujeres. El Gobierno no puede ni debe ser indiferente frente al dolor de los familiares de las víctimas, ni mucho menos al miedo que sentimos de que nuestras hijas salgan a las calles y no regresen a casa sanas y salvas.

Es urgente que se establezcan medidas de protección a las mujeres, pero también un amplio esquema que comprenda desde la prevención de los delitos vinculados a la violencia de género, hasta la correcta atención a víctimas, por parte de los ejecutores de la Ley y primeros respondientes, porque el acompañamiento a las víctimas a través de protocolos establecidos permite, entre otras cosas, un menor índice de impunidad en la impartición de justicia.

Mi solidaridad con los familiares de las víctimas de estos delitos. Desde el Senado tienen mi absoluto respaldo para poner un freno a la violencia que lacera a nuestra sociedad.





Violencia sin tregua en el país

El caso de Lagos de Moreno, donde cinco jóvenes han desaparecido de forma continua, presuntamente a manos de la delincuencia organizada, es uno de los temas que han conmocionado al país en los últimos días.

Y es que, según investigaciones periodísticas, no se trata solamente de estos cinco jóvenes, sino que existen más casos lamentables de desapariciones y asesinatos, particularmente de jóvenes, en aquel municipio de Jalisco.

La respuesta del presidente fue por demás desafortunada. La decisión de tomar a la ligera el dolor de los padres de las víctimas y hacer una broma de la desgracia, retrata por completo el tipo de gobierno que tenemos, absolutamente apartado de la triste realidad que vive el país y concentrado solamente en sus llamadas corcholatas.

Es esta una razón más para que con determinación cambiemos el rumbo en 2024 y volvamos a ser un país que viva en paz, donde no se enlute a miles de familias a manos de la delincuencia, sin las noticias desgarradoras a las que tristemente nos hemos acostumbrado a ver todos los días.





