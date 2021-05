Finaliza proselitismo político, estamos en el último mes de campañas políticas que abarcan una buena parte de los estados del territorio nacional, pues son 15 elecciones de gobernadores estatales, sus diputados y presidentes municipales.

Lo manifestamos a través del presente medio escrito, las diferentes formas por la televisión y radio de combate verbal y señalamientos de algunos partidos (coalición), emitieron ofensivos mensajes para tratar de ganar adeptos y otros partidos se expresaron con información, con educación política y verdaderamente cívica.

Lo notorio de pasados hechos cívicos estuvo saturada de obsequios al público y no faltaron las indirectas para cierto sector de la población de votar por unos u otros partidos o unos y otros candidatos.

Paulatinamente la vida política del país ha ido mejorando y desde luego ha repercutido en la vida en general de nuestra nación, civilmente como se anotó en forma pasada, el país ha avanzado a partir del voto otorgado a las mujeres (un gran paso en la vida nacional), este voto fortaleció a México. Este paso gubernamental hizo presente parte en de la ideas revolucionarias que se habían acallado sin otorgar los mismos derechos ciudadanos a las mujeres, al igual que los hombres

Cabe señalar que a pesar de que este paso tan importante desde su proclamación desde 1947 su avance había sido muy lento porque hasta 1955 las mujeres sufragaron en una elección federal, y de manera paulatina se encaminó hacia su participación en la vida política del país y a pesar de enfrentarse a una cultura machista y desigual en la vida social y profesional, la mujer al fin ha logrado conseguir ya hace unos años no muchos con toda claridad esta actividad tan importante para el desarrollo de una nación.

Así, con esta medida del voto femenino se fortaleció la vida cívica de la mujer, a la fecha la misma ya participa en las elecciones que le dan derecho de poder tener una representación en la presidencia de la República, las gobernaturas estatales, diputaciones, presidencias municipales, entre otros.

La apertura del voto femenil ya tiene plena participación en la vida económica y política del poder público, donde contribuye en el desarrollo activo de la región. Hoy la democracia se hace efectiva, en el caso de las mujeres votantes la mujer participa en los cargos públicos por elección de ellas 50% y los hombres por 50% así el poder se imparte con equidad.

El próximo mes se llega el tan esperado momento, el de depositar nuestro voto y con el nuestra confianza y esperanzas para el avance de nuestros pueblos quienes con cada vez con más experiencia al momento de elegir a sus gobernantes por diferentes partidos podrá decidir al mejor candidato, ya no podrá votar sin reflexionar que persona será el mejor dirigente en el campo de la acción teniendo la certidumbre que su voto y el de otros más no se equivoquen.

Las lecciones que hemos aprendido respecto a las contiendas funcionarán esencialmente para que el ganador no equivoque el rumbo y que su función sirva a la colectividad y de ninguna manera sea autoritario en su profesión beneficio la sociedad votante.

Dicho personaje elegido como representante popular tendrá desde las “promesas desmedidas por lo tanto utópicas”; la pregunta es ¿cómo se cumplen los temas estados perfectos?, incumplirlas será más fácil y las necesidades que padece el pueblo son preponderantes y han sido prometidas por cumplir, por tanto en eso consiste el verdadero trabajo del dirigente elegido.

Por otro lado no debemos olvidar quienes salimos a ejercer el derecho al voto, que el día de las votaciones es una fiesta cívica, y que no debemos permitir lo que ya lo hemos vivido en algunas de ellas que han estado plagadas de violencia con el robo de casillas y al mismo tiempo de heridos y hasta la muerte de votantes que generalmente eran opositores al partido en el poder; se espera que en el futuro no se vuelva a suscitar esa clase de problemas penosos para la ciudadanía, se espera a que se respete la paz en los estados a los que corresponde acudir a depositar el voto mayoritario.