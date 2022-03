Genio y figura hasta en la gubernatura

La 4T ha sido sinónimo de improvisación, opacidad y corrupción desde el Gobierno Federal, por tanto no podríamos haber esperado un destino distinto en el Gobierno de Tlaxcala, donde siguen poniendo en alto el sello de la casa. Rotundas fueron las quejas y señalamientos en contra del Secretario de Educación Pública, a quien el magisterio acusó de ejercer diversas acciones en contra ellos, incluida la probable desaparición de prestaciones a las que tienen derecho los trabajadores de la educación.

Y es que hacer campaña y gobernar no es lo mismo, y aunque hay quien afirma que “prometer no empobrece”, lo cierto es que no cumplir con lo acordado y obtener un triunfo electoral a costa del precio que sea, más temprano que tarde, se termina cobrando la factura.

En este contexto, fuimos testigos de la publicación de audios que corresponderían al titular de la Secretaría, donde se hace alusión de presuntos negocios, de esos que según ya no existen, pero que en realidad representan la columna vertebral de la operación financiera, de quienes ostentan cargos de primer nivel en la cuarta transformación.

Se trata pues, de la segunda ocasión del naciente sexenio, en la que esta Secretaría se ve envuelta en escándalos por negocios entre el primer círculo del gobierno. Debería haber ya una explicación franca, y la inminente dimisión del cargo por presuntos actos de corrupción, o la separación en tanto se llevan a cabo una investigación exhaustiva.

Dinamarca en Tlaxcala

El anuncio de la fusión entre el sistema de salud del estado y el recién creado IMSS Bienestar, generó más dudas que certeza, tanto de los trabajadores de la salud como de los propios derechohabientes.

Con claridad puedo decir que estamos lejos de la promesa de tener un sistema de salud como en Noruega o Dinamarca, más aún, cuando este gobierno ha sido incapaz de dotar de medicinas a niños con cáncer, cuando se vive el desabasto generalizado más grande del que se tenga registro, los fondos insuficientes de equipo médico básico para brindar atención a los mexicanos.

El IMSS es una institución que presenta saturación desde hace años, principalmente en áreas de especialidad y análisis clínicos, donde los pacientes pueden tardar meses para conseguir una consulta.

La responsabilidad bajo ninguna circunstancia se debe centrar en el personal médico, que hace lo imposible para atender y desempeñar su trabajo de la mejor manera. Es claro que el sistema de salud pública va en retroceso, y que la federalización de los sistemas estatales, podría representar una mayor carga para una institución que está rebasada ante la demanda de la población.

Todo apunta a que se trata, una vez más, de una acción improvisada del gobierno de Morena, cuyo único interés es quedar bien con el Presidente de México, pues hasta ahora, no existe modificación alguna de carácter legal, que permita al estado transferir los bienes que ostenta la Secretaría de Salud Estatal al IMSS Bienestar.

Desde el Senado haré votos para generar un mejor sistema de salud, que se traduzca en un beneficio real para las y los mexicanos.

#SelvaMeDelTren

La zona en la que es construido el Tren Maya, obra que en palabras del Presidente “no talaría ni un solo árbol”, está siendo severamente afectada, ante el interés de generar un proyecto que a todas luces carece de sustentabilidad ambiental y financiera.

El Gobierno de México está poniendo en riesgo la vida de las especies de plantas y animales, así como la conservación de la red de cavernas que se encuentran por prácticamente toda la ruta, en la que viven especies marinas e incluso se conservan vestigios arqueológicos.

La 4T ha representado para México retroceso y destrucción. Ningún proyecto puede ser más importante, que la preservación del medio ambiente y los recursos naturales, a los que tienen derecho las futuras generaciones.

Agradezco el favor de su lectura.