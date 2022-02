Gobierno que nace torcido, jamás su rumbo endereza

El sello de la casa que distingue a los gobiernos de la 4T se llama corrupción.

Contrario a lo que pregonaron durante 18 años de campaña, Morena representa, en todos sus niveles, un sinónimo de corrupción y opacidad.

Basta con recordar que estamos ante el gobierno con mayor cantidad de adjudicaciones directas en la historia moderna de nuestro país, pese a que existen reglas claras para evitar casos de corrupción y conflicto de interés entre los contratistas y quienes integran al Gobierno de la República.

No pareciera casualidad, pero tampoco sorpresa, el hecho de que los hijos del presidente se den vida de príncipes, mientras millones de mexicanos padecen por la falta de medicamentos, incremento histórico en los precios de los productos de la canasta básica y un entorno de inseguridad que no conocíamos hasta antes de la política de “abrazos, no balazos”.

La semana pasada tras una investigación periodística de latinus.com fuimos testigos de cómo vive el hijo del presidente de México en una mansión en los Estados Unidos, propiedad de uno de los presidentes petroleros de Baker Hughes, empresa contratista de Pemex y actual proveedor de la refinería de Dos Bocas.

Estamos ante un evidente caso de conflicto de interés, que además rompe con la narrativa presidencial de la austeridad republicana.

En diversas ocasiones he señalado lo grave que es una política de austericidio al eliminar programas y reducir presupuestos, al grado de poner en riesgo el funcionamiento del propio Gobierno; peor aún, cuando la austeridad es solo para los ciudadanos y la abundancia para la familia del presidente.

En nuestro estado, la asignación millonaria de contratos entre la Secretaría de Educación Pública y una empresa ligada al director de transporte de la Secretaría de Movilidad, Rubén Domínguez Medel, deja en evidencia el conflicto de interés que hasta la fecha no ha sido aclarado ni transparentado por el Gobierno del Estado.

No se trata de un asunto menor, pues el contrato en cuestión suma al menos 15 millones 514 mil pesos por la renta de 35 autobuses, uno de ellos siniestrado hace un par de semanas, donde en el que lamentablemente un docente perdió la vida.

Ninguno de los dos asuntos deben quedar en la impunidad, al contrario, se debe establecer una investigación autónoma que dé certeza y legalidad a los gobiernos de Morena.