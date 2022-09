"¡Historia sin fin! ... "

¡Eso es la cotidianidad! … escenificada por el diario acontecer, que se planta frente a nuestros ojos, transcurre y luego se marcha. Es el "rodaje" de la vida. ¡Veamos cómo es que sucede! // En la "coqueta" isla de Cuba. La caribeña esa, que canta y baila a ritmo de ron de caña, sufrió un apagón total por el huracán "Ian". Le dejó inundaciones, incomodidades y destrozos. Ahora los técnicos cubanos trabajan arduamente para restablecer la vida.

Nación azotada por huracanes, pero también por el "grandulón del barrio" que vapulea a los pequeños, pero la piensa con los grandes; que no perdona, que los "barbones" de Fidel hayan bajado de sierra maestra a plantarle en su "patio", una revolución, que erradicó la tiranía, y echó afuera a los mafiosos casinos. Y menos aún, que en medio siglo no hayan logrado asesinar a su líder. Ahora, los científicos cubanos asombran produciendo sus vacunas. Sus especialistas de la salud se diseminan por el mundo; su educación universitaria es gratuita "de a de veras"; igual los más especializados servicios de salud. Para ellos, el tiempo de la "luz" llegará e iluminará sus "obscuridades" de casi medio siglo. Mientras tanto, que importa hermanos isleños unas cuantas horas de penumbras que habrán de subsanarse // Esta "película" de la vida no tiene fin; la guerra ruso-ucraniana sigue; las amenazas nucleares "van y vienen"; las cadenas informativas mundiales nos quieren convencer de que el "grandulón del barrio" tiene la razón. Pero una guerra siempre será la sinrazón; tanta destrucción, muertos y heridos no pueden ser razonable. El conflicto escala. A consecuencia de ello, el planeta entero sufre carestía. Pero que tal, los señores de la guerra ganan. // Esta vida es un cinematógrafo antiguo, "de carrete" de los que el "cacaro" desatendía por "soplarle a la botella". Nuestro planeta siempre tendrá la amenaza de que un meteoro errático lo impacte y extermine; nuestro navegar en el espacio es inerme. La madre tierra es una "canica cósmica" que gira alrededor del sol; expuesta al bombardeo de los "vagabundos celestiales" descarrilados y sin rumbo. Para preservar la vida, la NASA envió a las lejanías estelares una "saeta explosiva", que, impactando, desviara de su ruta a un posible aerolito que pudiera impactar y destruirnos; es el mensaje para la raza humana de que la tecnología espacial nos puede defender de la hecatombe. // Pero esta "película" no tiene freno; la obra "debe continuar"; en Tamaulipas está de retirada un "mandamás" desesperado, que defiende rabioso lo robado; se sabe perseguido, de las bravatas que espetó; sabe sus tropelías y por ello, pretende una trama de "títeres y titiriteros" que le "cubran las espaldas"; se sabe aborrecido y perdedor, por eso juega al "todo por el todo" y en el "palenque" de su política pretende encarcelar al sucesor. Quiere sembrarle de explosivos su camino. ¡Todo! antes que renunciar a lo saqueado. // Pero la "película" de esta vida es más rica que toda realidad; acaso será, porque de ella procede y en ella se nutre; ahora vemos con asombro, que aquellos a quienes antes no importó y aplaudían la invención de la "verdad histórica" se tornaron en ardientes defensores, "amorosos" de los 43 de Ayotzinapa, subsidian marchas y encapuchados, pagan información que justifique sus diatribas. Siendo que antes no les importó el macabro suceso. // Pero la "película" de este diario suceder, por suerte, también contiene gratitudes; se reanuda la "Feria de Tlaxcala", vendrán los ritmos de alegría; ojalá y controlen los excesos alcohólicos; anuncian infinidad de eventos sin costo. Se quiere que sea escaparate de la grandeza de Tlaxcala; lindos propósitos, que deseamos se logren. Para un pueblo como el nuestro que emerge de lo pandémico que sufre una carestía "endiablada" que vive los pleitos de cantina de sus burócratas, que se cuida del crimen que no cesa, que se asombra con sus munícipes dedicados al latrocinio, siempre será desestresante que cuando menos vayamos a comernos un par de gorditas michoacanas, a bailar y divertirnos sin costo, y a los gallos, (aunque sea por fuera). Así es que ¡Bienvenidos los festejos! Pero mientras llegan este "escribidor" seguirá buscando tema. ¡Porque en serio, que ahora sí no lo encuentro!