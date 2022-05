Así decía Carmen Salinas cuando le preguntaban ¿Qué andas haciendo? ¡…aquí nomas "hueseando"!. En el "diluvio" informativo que nos asedia diario, nos perderemos, si solo vemos ramas y hojas, pero no los troncos.

La noticia es continua porque los medios de información son ágiles y a la mano. Los capitanes de esos medios siempre nos querrán enganchar a sus creencias, en una docilidad que dan por hecho. Quieren llevarnos a donde al "poder" le conviene. "Huesear" o "cascarear". Es recuperar un poco de aquí y de allá, lo de interés. Así que,…veamos qué "cascareamos": los amos norteños de la fuerza militar continental, convocan a una cumbre hemisférica, pero solo a quienes "forman" con ellos y quieren excluir a los que no. México "patalea" y propone que no se excluya. Dice el Ejecutivo, que no asistirá en caso contrario. El Caso Debhani en Nuevo León, el asesinato de féminas y de periodistas huele a desestabilización y a operativos de intereses subterráneos. Justicia se pide, pero parece lejana. Veremos cómo acercándonos a la elección presidencial el huracán crecerá multiplicando su violencia. Cuando está en juego el poder presidencial, no vacilarán los dueños del dinero. Los Iberdrolas, los Claudios, los "Ex", los "abajo firmantes", la "opinocracia", los intelectuales sin chayote, los desplazados del poder. Veremos de todo. Ya lo hemos visto en el pasado. Hoy en cambio, los bancos tienen ganancias como nunca, se enriquecen con lo ajeno. Engordan sus arcas. Amplían su poder. En el mundo, quienes desarrollaron y vendieron vacunas ganaron $227,000 ,000 de dólares. Pobres "angelitos", no tienen donde caerse muertos. Los fabricantes de armas atizan a la guerra. Mientras más dure, más ganarán, esperando la siguiente. Amasan sus inmensas fortunas con la sangre ajena. Es la historia de siempre, unos mueren y otros ganan. Hablando de alimentos, nuestro país debe abatir su dependencia alimentaria. Importamos bastante maíz y frijol del que comemos. El TLC difunto, abandonó al campo. Se abrió la puerta a los productores extranjeros. Estamos enfrentando las consecuencias. El costo de la vida escala los cielos. Esta inflación no es normal. Pandemia y guerra están incubando una economía imposible. No hay forma de frenar a coyotes, intermediarios, bodegueros y menudistas que "hambrean" en un desolado panorama para el consumidor. En otro plano, EU ahora cosecha lo sembrado. Sus mismas armas de fuego incontroladas, matan a miles entre ellos. Suicidios y homicidios van en ascenso, la violencia se dispara. A río revuelto, ganancia de los partidos políticos, en una democracia que se jacta de ser la primera, pero que permite todos los "chanchullos". La violencia no se apaga con violencia.

¿Qué haces escribidor…? Aquí nomas "cascareando" la noticia. ¡Hueseando! al cotidiano acontecer. Rescatando un poco de lo ingrato que vivimos y que nos hacen "tragar" quienes disponen de este mundo. A ver si entre las "cáscaras", encontramos qué comer y paz social. Es difícil, porque de eso no tiran los que lucran con la vida ajena. Pero bueno, ojalá y por de pronto, pasado el diez de mayo, esos "arcángeles" que nos protegen diario, hayan tenido un día feliz, rodeadas de cariño, una oración en vida, abrazos, besos, los nietos sentados en sus piernas, y un poco de felicidad. Aunque también las flores se volvieron prohibitivas. Tres por cincuenta pesos. ¿Cómo la ves mi buen?