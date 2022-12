¿Impostora y quemada?

Dos maneras de vivir agobiadas en el trabajo. Síndrome de la Impostora y de Burnout o persona quemada (agotada). El primero lo viven o lo han sentido el 70% de las y los trabajadores, casi 20% más mujeres que hombres. El segundo fue declarado por la Organización Mundial de la Salud y es considerado enfermedad desde el 1 de enero de este 2022 y se estima que hasta el 69% de los trabajadores lo sufren.

El Síndrome de la Impostora (o síndrome del fraude) es un fenómeno psicológico que obtuvo su nombre en 1978 tras ser descrito en el estudio 'The impostor phonomenon', publicado en el International Journal of Behavorial Science. Según este análisis, padecerlo consiste en interpretar la realidad bajo un prisma de inseguridad que provoca síntomas de incompetencia laboral, sintiendo constantemente que sus logros no son meritorios sino logrados por suerte. Las personas que lo padecen tienen una gran dificultad para reconocer sus propios logros y con frecuencia sienten un intenso malestar emocional al pensar que no se merecen los éxitos o el estatus que han adquirido en su carrera profesional y que en cualquier momento serán descubiertos.

No son pocas las personas extraordinariamente destacadas que sufren de este síndrome; dos ejemplos son Michelle Obama y Neil Armstrong.

Por su parte, el Síndrome de Burnout, hoy reclasificado como Síndrome de Desgaste Emocional Asociado al Estrés Crónico del Trabajo es un término creado por el psicoanalista alemán Hebert Freudenberg en 1974. Algunas causas son, un ritmo y presión laboral elevados, baja participación en decisiones, poco apoyo de superiores y/o colegas, bajo salario, acoso sexual (principalmente en las mujeres), entre otras. Los síntomas son entre otros, intolerancia al estrés, desmotivación, falta de energía, ansiedad, mala calidad del sueño, dolores musculares, fatiga, dolores de cabeza, problemas en la piel, caída del cabello…

Un estudio de la OMS, publicado el año pasado, indicaba que más de 745 mil personas murieron por cardiopatías y accidentes cerebrovasculares; el común denominador era que todas trabajaban más de 55 horas a la semana. ¡Ojo! México es el país con la tasa más alta de este síndrome en el mundo con 8 de cada 10 trabajadores padeciéndolo. Razón suficiente para aplaudir la resolución de 12 días de vacaciones al año que recientemente aprobó el congreso.

Cuando una misma persona vive ambos síndromes, lo cual es bastante frecuente, la estabilidad emocional y física se deteriora de manera notable. Estos síndromes afectan principalmente a personas cuyas infancias fueron altamente exigentes para la obtención de logros, así pues, las y los responsables, minuciosos y perfeccionistas son la carne de cañón de ambas condiciones, no así los irresponsables y narcisistas.

Hoy en día compararse con otros y autoexigirse para ser exitoso en la sociedad se ha convertido en algo normal y desafortunadamente, esto hace que se despierten en mayor medida este tipo de síndromes.

Lo cierto es que no hay trabajo que valga la salud emocional y física. Hay que dar una perspectiva distinta a lo que el trabajo significa en nuestras vidas. Nada vale morir por estrés.

Esta escribana suya, lectoras, lectores queridos, tomará vacaciones no se si merecidas, pero sí muy necesarias. Feliz Navidad te deseo de corazón y que 2023 nos encuentre plenos de salud, amor y prosperidad. ¡Nos leemos pronto!