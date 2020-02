Infanticidio: sin adjetivos para calificar

Hay crímenes para los que no existen adjetivos calificativos para señalarlos, crímenes que sobrepasan la comprensión humana, que invaden de pavor el sentimiento humano, no admitidos por el razonamiento y menos por el corazón superado por tanta maldad que sobrepasa la animalidad para inmolar a un ser falto de protección quien debiera ser objeto de cuidados y amor.

El caso reciente de la niña Fátima, ha estremecido al pueblo de México en sus íntimas fibras sentimentales de repulsa por su desaparición, perpetrados por medios atroces y repulsivos. Ha enlutado el suceso último; como todos los anteriores, a la sociedad mexicana, la que se pregunta: ¿Cuándo terminará la cadena de atentados contra mujeres y hombres? ¡Cuánta tristeza y amargura!

Los reclamos masivos de mujeres mexicanas (y extranjeras), para reclamar seguridad y también agresiones, muchas de ellas consumada en feminicidio que la mayoría ha quedado impune sin la aplicación de la ley, como la misma lo sanciona. Tienen razón que ahora se levanten mujeres en forma valiente para reclamar justicia y seguridad que debe reinar en nuestra nación. Reclamo justo porque la mujer debe estar y amparada por leyes, aun admitiendo que; algunas están mal elaboradas. Las manifestaciones femeninas en diferentes ciudades del país, son la voz necesaria que debe hacerse escuchar y obedecer por las autoridades que ahora gobiernan, ello porque actualmente se viven otros tiempos ajenos, donde los gobernantes: federales, estatales y municipales, otrora abandonaron al pueblo abusado, abusos que no deben pasar inadvertidos. Es bueno que las mujeres protesten ante el Estado, con el propósito de cambiar la vida cotidiana de las familias, las que ahora sufren con zozobra la presencia de inseguridad, herencia sociopolítica que debe desaparecer para siempre para felicidad de pueblo mexicano. Lo reprobable de las manifestantes, es la agresión material a comercios y edificios oficiales, hechos que degradas el fin por el que luchan.

El asesinato de la menor antes mencionada, es recordatorio para que autoridades tomen nota de las tareas que se han quebrantado, por ejemplo: las educativas con el hecho de no admitir a niños que llegan tarde a la escuela, sin considerar el motivo por las cuales lo hacen, debe ser suficiente para el director de la escuela o maestro, el hecho de contar con la presencia del alumno que llega fuera del horario de entrada, la propia presencia del estudiante demuestra en forma fehaciente que tiene el deseo de acudir a clase. Ese alumno que llega, debe ser admitido para recibir clase. Detrás de ese retardo hay generalmente plena justificación del hecho. Como se ve y se nota que la famosa Nueva Ley Educativa no avanza, porque los directivos no la acatan. Despedir al alumno pequeño sin que lo reciban sus padres, o persona acreditada, ¡No debe salir de la escuela

La negligencia con la que operan las autoridades a las que corresponde aportar el auxilio policíaco cuando alguien acude por apoyo por la ausencia no acostumbrada de un familiar, la contestación de la policía es; esperar la ausencia de la persona durante 72 horas, antes no “pueden” actuar por disposición superior. Es el caso de la pequeña Fátima sacrificada, la autoridad no atendió la solicitud de apoyo en forma oportuna. Esta clase de servicio policíaco debe corregirse, porque la persona extraviada puede correr el peligro de perder la vida. Y, debe corregirse ese criterio en todo el país, no es razonable como muchos hechos lo han demostrado.

Otra mancha en nombre de la Ley que dan a conocer diarios informando que: jueces determinan por algún fútil pretexto administrativo la libertad del delincuente. Cuando; los delitos que se le imputan son irrefutables, presentados por la propia autoridad de investigación. Ante hechos deplorables cometidos por jueces, la ciudadanía pierde la confianza en la “autoridad” que está obligada a proteger su seguridad y ésta resulta ante la opinión popular como amiga de la delincuencia (del victimario), y la víctima en vano espera la acción de la justicia, justicia que nunca llega porque se encuentra en manos aviesas al servicio de la injusticia.

Esperemos Reformas en el ámbito penal para sanear la viciada impartición de justicia.