Inventos: constructivos o destructivos

Inventos que tratan de mejorar la vida del hombre, algunas veces se convierten lesivos a su existencia.

Desde su primitiva existencia el hombre ha tratado de mejorar su vida, la historia reseña cómo pasó de la cueva a una casa construida con materiales que le brindó la naturaleza para estar a salvo de las fieras; asimismo, del simple palo aunó la punta de piedra para convertirla en mejor arma, antes o después cuidó del fuego entregado por la natura para generar calor y defenderse de las agresiones mortíferas de las selvas y desiertos. Paulatinamente fue creando artefactos para beneficiar su vivir cotidiano, buscando su protección para superar las condiciones del vivir.

El hombre siempre ha utilizado su ingenio para construir implementos, lo que ha pasado es que muchas veces el deseo de inventar está impedido porque no existen los elementos apropiados para poder construir el implemento requerido.

Así, la punta de lanza de piedra, para mejorar su eficacia debía de construirse con un material de más dureza y aunque lo había estaba escondido al conocimiento humano hasta que se descubrieron los metales y sus características. La obtención del metal forjado, aportó a los grupos humanos no solamente la defensa de la integridad gremial; sino que: también despertó la agresión y dominio de otros pueblos. Así que: como se nota, el acero para las armas además de generar la seguridad de las comunidades. Generó las ambiciones que por medio de las guerras subyugaron a pueblos enteros.

Las guerras que tanta muerte han causado, motivada generalmente por obtener o defender intereses materiales, han traído inventos o descubrimientos que han coadyuvado a restablecer a miles de heridos egresados de las batallas sangrientas. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, se aplicaron los rayos “X”, aunque hubo en la Primera un médico que se oponía a permitir aplicarlo por fútiles pretextos no científicos, sin embargo; la persona que logró aplicar el extraordinario invento, salvó miembros infectados por esquirlas ocultas en el tejido muscular, cuyos soldados a los que no les era identificada la esquirla venenosa les amputaban los miembros infectados y, otros que no eran atendidos morían. En la Segunda conflagración se aplicó la penicilina que salvo a miles de heridos infectados por metralla.

En cuanto a la navegación marítima, después de los remos, se agregó la propulsión por medio de velas para aprovechar la fuerza del viento, superada por la propulsión a vapor y después por medio de máquinas de explosión y, actualmente por medio de impulso por reacción atómica. A partir del velamen usado por los navíos fue posible surcar más superficies marítimas logrando comunicarse entre países lejanos unos de otros. Con este tipo de navegación se mejoraron las condiciones económicas de los pueblos, hubo intercambio de culturas que ampliaron conocimientos de pueblos.

El impulso por volar, el hombre diseñó aparatos para la navegación aérea, y poco a poco fue evolucionando hasta llegar después de ensayos, a perfeccionar vuelos intercontinentales con la máxima seguridad para usuarios, desde luego que el beneficio es evidente: poder transladarse a lugares distantes en el mínimo de tiempo, comparado con otros medios de transporte.

Los apoyos científicos con los que cuenta la tecnología se han desarrollado con los derivados del petróleo, muchos artículos útiles para la modernidad, entre ellos está el horno de microondas y las botellas y bolsas de plástico que prestan buen servicio tanto a la industria como al trabajo doméstico. Estos inventos han sido fabricados para mejorar las condiciones de vida, sin embargo dichos inventos han sido declarados “non gratos” para la salud. El horno, porque se ha demostrado que su radiación genera la mortal enfermedad conocida cono: cáncer. Y las bolsas generan substancias venenosas que afectan la salud, además el gobierno, no las ha prohibido por eso, sino porque su uso abundante ha creado problemas sanitarios, como es la invasión de botellas y bolsas de plástico en ríos y mares, la que maléfica para el ecosistema marino.

Así que: hay inventos del hombre que se suponen benéficos, sin embargo: resultan altamente dañinos para la salud tanto humana como animal.

Falta educación de los gobiernos, han soslayado esa responsabilidad importante.