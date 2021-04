Jodidos, pero contentos

Con esa frase contestó Mario Benedetti cuando le preguntaron un día cómo estaba. Así México; esta patria nuestra que a pesar de pesares sigue cantando y haciendo risa del dolor. Así México que por no levantar la cabeza y abrir los ojos a la realidad sigue creyendo que por obra milagrosa sus tragedias de casa, las que vive cada familia que pierde una mujer o una niña o niño a manos de otro de la misma sangre o ajeno, se opacan ante la gran tragedia nacional de contar cada día entre 10 y 11 mujeres que ya no estarán más entre nosotros; ¿la causa? haber nacido mujer en esta nación machista y violenta.

Según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, de los 46.5 millones de mujeres de 15 años y más que había en el país, 66.1% (30.7 millones) ha enfrentado violencia de cualquier tipo y de cualquier agresor, alguna vez en su vida (como punto de comparación, en Canadá, esta cifra es solo del 14%), el 43.9% ha enfrentado agresiones del esposo o pareja actual o la última a lo largo de su relación y está más acentuado entre las mujeres que se casaron o unieron antes de los 18 años (48.0%), que entre quienes lo hicieron a los 25 o más años (37.7%).

Este 25 de abril, como cada mes, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública publicó las cifras de violencia contra las mujeres en México. Tristemente y a pesar de los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil, legisladoras y algunas lideresas y líderes gubernamentales, este lastre crece sin control. De 2015 a 2020 las muertes violentas de mujeres crecieron 74.32%; nos faltan 18,407.

Los hombres no son violentos POR NATURALEZA, la cultura mexicana que no solo no señala ni castiga, sino que inclusive premia la masculinidad tóxica, les obliga a demostrar día tras día que "son muy hombres" y que ninguna "vieja" les puede hacer quedar mal ante los demás hombres, ya como pusilánimes, mandilones o débiles. Por supuesto esto no aplica a todos los hombres; muchos hay que son respetuosos de las mujeres y que procuran el mejor trato, tanto para las de su círculo cercano, como en el ámbito laboral y social. Hoy, sin embargo, nos ocupan esos que hacen de ser "muy hombres" sinónimo con ser violento contra mujeres, niñas, niños y adolescentes.

¿Qué hacer? Si eres mujer, no permitas que frente a ti hombre alguno se refiera con frases que minusvaloran a las mujeres; si eres hombre, haz conciencia y para. No es gracioso despreciar o tratar mal siquiera verbalmente a las mujeres; si quieres ponerlo en ámbito más mexicano, piensa que cuando te refieres irrespetuosamente a las mujeres, alguien más lo está haciendo con aquellas a quienes aman; tu mamá, tu esposa, tu hija, tu hermana, tu amiga. Trata con respeto y pídele a tus amigos que así se comporten; eso sí es ser "muy hombre".

En tanto, dejemos de reír ante la tragedia de tantas que hoy viven golpes, dolor y trauma; o tengamos al menos conciencia que si reímos ante este flagelo, seguiremos como estamos… jodidos, pero contentos.