Jóvenes transformadores

Durante el régimen neoliberal los jóvenes fueron estigmatizados. A los excluidos de las universidades y bachilleratos, a los marginados de los empleos formales solo les llamaban “NINIs”, porque No estudiaban y No trabajaban, como si hubiese sido una decisión personal y no orillada por la injusticia del supuesto desarrollo promovido durante décadas, fingiendo exámenes de ingreso a las universidades y excluyendo a miles de jóvenes que aun siendo aprobados no lograron ingresar por falta de inversión en mayores espacios universitarios; no solo eso, además, algunas universidades fueron secuestradas por grupos políticos que incluso fundaron partidos y se han aliado con el antiguo régimen para seguir cobrando altísimas cuotas de una educación universitaria que debiera ser gratuita.

Por ello, vemos a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como el presente más bello de México, los vemos como la oportunidad presente de transformar el estado de Tlaxcala para caminar con ellos y darles lo que por derecho les corresponde.

Vamos a continuar con el modelo de creación de universidades completamente gratuitas y becas para que todas las personas que deseen estudiar una carrera universitaria lo puedan hacer con todo el respaldo de un gobierno honesto y austero. Incorporaremos con toda determinación a los jóvenes que tengan alguna discapacidad, tanto para su formación profesional como para su incorporación a la vida laboral.

Nunca más se estigmatizará a los jóvenes tlaxcaltecas, ofreceremos capacitación en oficios, artes y carreras técnicas para que obtengan mejores condiciones de trabajo; vamos a ser aliados de sus ideas, y cuando quieran emprender, les demostremos que podemos darles las oportunidades que merecen con financiamiento.

Por otra parte, vamos a impulsar la agroecología en Tlaxcala, la agricultura orgánica, libre de agro-tóxicos y que sea la principal enseñanza para que los jóvenes sean promotores de una alimentación saludable y de cultivo de traspatio, como es tradición en Tlaxcala.

La salud de los jóvenes es uno de los temas que más me preocupa. En Tlaxcala vamos a fortalecer y transformar la atención que se da en las escuelas y centros de salud, para una atención preventiva tanto en nutrición como en salud reproductiva, que los jóvenes tomen las decisiones de manera libre, consciente e informada.

La cultura y espacios recreativos serán la constante, crearemos nuevos espacios culturales y abiertos para los jóvenes y niños de Tlaxcala, un espacio para sus reuniones utilizado con los temas que ellos decidan.

Escucho a los jóvenes de Tlaxcala y les invito a que sigan participando en mis redes sociales y manden correo electrónico a lorena@lorenacuellar.com.mx para expresar sus inquietudes o bien entra a este vínculo https://forms.gle/KqTd37WB1qJtrprn7 .

Les saludo con afecto a la distancia.