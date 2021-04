Juntos avalamos el futuro de Tlaxcala

Saludos amigas y amigos tlaxcaltecas. Soy Anabell Ávalos Zempoalteca, candidata a Gobernadora del Estado de Tlaxcala por la coalición “Unidos por Tlaxcala”.

Agradezco el espacio que me brinda El Sol de Tlaxcala para compartir, con ustedes, reflexiones, puntos de vista y propuestas relacionados con el desarrollo del proceso electoral, así como con el rumbo que requiere nuestro estado.

En esta ocasión, quiero compartir con ustedes mi trayectoria política y administrativa, así como la importancia del proyecto que encabezamos.

Me llena de satisfacción decirles que me formé en escuelas públicas y que desde los 16 años comencé a trabajar. Como ustedes, me forjé en la cultura del esfuerzo.

Soy licenciada en Derecho, orgullosa egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), y me he desempeñado como directora del Archivo General del Estado, del Instituto de Vivienda del Estado, y del Sistema Estatal DIF.

Como diputada local en la LVIII Legislatura del Congreso local fui la primera mujer en ser presidenta de la Gran Comisión, y posteriormente, fui la primera mujer en ocupar la Secretaría de Gobierno.

En el Gobierno federal, ocupé el cargo de delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en Tlaxcala, y entregué una institución entre las mejor calificadas a nivel nacional, con metas cumplidas al 97 por ciento.

Posteriormente, encabecé el gobierno de la capital del estado, y logramos en 2020 el Premio al Mejor Alcalde de México por la Federación Nacional de Municipios de México y la Conferencia Nacional de Municipios, así como el Premio Nacional de la Mujer a la Excelencia Profesional, en la categoría de administración pública, por el Salón de la Fama México y la Cámara Nacional de la Mujer.

Estos galardones acreditan nuestros resultados, como el ISO 18091, un reconocimiento mundial de gobiernos confiables que solamente cinco municipios han recibido, entre ellos, nuestra capital.

Ahora, cinco grandes partidos, integrados en una alianza histórica, nos han dado la confianza para encabezar un proyecto de unidad que, sin lugar a dudas, es lo mejor que le va a pasar a Tlaxcala, porque ofrece experiencia y resultados para fortalecer al campo, mejorar el sistema de salud, proteger la ecología, apoyar a los empresarios, y ayudar a los sectores vulnerables, como los adultos mayores, los jóvenes y las mujeres.

Queremos que Tlaxcala siga por la ruta de desarrollo y crecimiento que, hasta este momento, lleva, con el compromiso de que fortalecer los programas estatales y federales que son exitosos, como Supérate Mujeres y Jóvenes Construyendo el Futuro.

Soy una mujer sencilla, honesta y transparente, que tiene palabra y que cumple acuerdos.

Amigas y amigos, Tlaxcala nos necesita, nos necesita unidos. Los saludo con gran afecto.

Muchísimas gracias.