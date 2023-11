La 3 de 3 vs violencia hacia las mujeres en razón de género ¡En Tlaxcala va!

La violencia hacia todas las mujeres es cada día más patente en nuestra sociedad y las formas de ejercerla se presentan en todos los ámbitos, en lo familiar, comunitario, laboral, docente, obstétrico, institucional, feminicida y político, por parte de distintos tipos de agresores, incluso entre el servicio público y otras autoridades con responsabilidades políticas y legales.

Su actuar contraviene a lo establecido en los marcos jurídicos, principalmente la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, la Convención para la Eliminación de todas las formas de Violencia contra las Mujeres (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), constituyendo una vulneración sistemática a los derechos humanos de todas las mujeres, por lo que el Estado mexicano tiene la obligación de adoptar e impulsar las medidas necesarias para reforzar la legislación y blindar el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las mujeres.

Gracias a la lucha de las compañeras mujeres, feministas organizadas, las constituyentes feministas y principalmente por Yndira Sandoval, autoras e impulsoras de la reforma que se elevó a rango constitucional (2023), mejor conocida como la “3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres en razón de género”, se logró cristalizar una ley, cuya esencia propone como requisitos para ocupar cargos de elección popular o para desempeñarse en el servicio público tres puntos básicos:

No ser deudor de pensión alimenticia, No ser acosador sexual y No ser agresor por razones de género, lo que constituye un impedimento para ocupar cualquier cargo al incurrir en alguno de estos supuestos y precisando que estas medidas no resultan inconstitucionales con base a los criterios jurídicos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Años antes, en 2020, se tuvo uno de los primeros logros importantes para todas las mujeres en colectividad y fue la emisión de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral para que los partidos políticos nacionales y locales, previnieran, atendieran, sancionaran, repararan y erradicaran la violencia política contra las mujeres en razón de género, sentando un precedente que no debe olvidarse para el próximo proceso electoral.

Es así, como las mujeres seguimos resistiendo e insistiendo por el reconocimiento de nuestros derechos, por lo que a través de estas líneas, reconozco a todas quienes en el camino recorrido para llegar a la reforma constitucional de la “3 de 3 vs la violencia”, persisten desde la colectividad y convicción feminista, pues, sin lugar a dudas, no fue ni ha sido sencillo en ninguno de los estados avanzar, incluido Tlaxcala y para hacer memoria histórica del proceso colectivo, es preciso mencionar que los trabajos se empezaron a gestar desde el año 2018 y en 2019 con la conformación de la Colectiva Constitución Violeta de Tlaxcala.

Dicha colectiva fue integrada por feministas, diversas mujeres de identidades sexo-genéricas y disidencias, académicas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, quienes se sumaron a la iniciativa local 3 de 3, presentada a la Legislatura local en 2021 en conjunto con las Constituyentes Feministas MX; sin embargo, quedó claro el desinterés de los congresistas que reforzaron el pacto patriarcal.

En ese mismo año, se convocó a todos los partidos políticos y representantes legales para firmar un pacto estatal -solo algunos asistieron- donde fungieron como testigos de honor las y los consejeros del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), a cuyo consejo general se le exhortó ser congruente y acoger los lineamientos emitidos por el acuerdo INE/CG335/2021 e integrar el registro para la consulta de las personas que pudieran tener antecedentes o sanción en cualquiera de los tres supuestos establecidos en la “3 de 3 vs la violencia”.

De la misma manera, en colaboración con la Procuraduría General de Justicia del Estado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Centro de Justicia para las Mujeres, se estableció verificar que las y los candidatos demostraran el “modo honesto de vivir” de los 15 partidos políticos y candidaturas independientes que en ese momento se registraron en el estado (artículo 34 fracción II de la Constitución Federal), señalando la obligatoriedad de la paridad (50-50) en la asignación de las candidaturas.

Cabe mencionar que la exigencia sigue en este 2023 y nuevamente, gracias a la unión colectiva, se exhortó por escrito a la actual Legislatura, para priorizar la presentación, discusión, votación y aprobación ante el pleno de la minuta emitida por el Senado de la República para ser de los primeros 17 estados en aprobarla, quedando Tlaxcala en el número 11 con la presentación de la propuesta de ley.

La presente legislatura, pudo dar prioridad a la 3 de 3 vs la violencia hacia las mujeres en razón de género, antes de llegar al tiempo límite (26 de noviembre del presente año), solo era cuestión de armonizar la suspensión de los derechos político-electorales en los casos en los que se refiere en todo el país, pues, el impacto de los logros feministas, es para todos los niveles de gobierno en cada uno de los estados y en beneficio de la ciudadanía.

Sin embargo, siendo octubre de 2023, nuevamente se presentó la iniciativa con proyecto de Decreto, misma que incluye reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, así como a leyes secundarias con la finalidad de que las personas con antecedentes como agresores de violencia familiar, delitos sexuales, delitos de violencia contra las mujeres por razones de género en cualquiera de sus modalidades, o que tengan antecedentes como deudor alimentario moroso y/o como agresor por el delito de incumplimiento de obligaciones, no puedan ocupar cargos públicos en el Estado de Tlaxcala.





*Consejera Consultiva CEDH