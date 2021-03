La defensa de la democracia ha sido una constante a lo largo de la historia, sobre todo en América Latina en donde hemos sufrido tanto dictaduras como autoritarismo. Los espacios de promoción democrática se han dado en diversos espacios, pero en todos destacaban los movimientos sociales como punta de lanza de la lucha por la democracia, son las personas organizadas y con conciencia social quienes impulsan los cambios verdaderos, son ellas y ellos quienes dan la pauta de la transformación de la vida pública.

Es por ello que, me parece que el apoyo a los movimientos sociales implica la defensa de la democracia, no puede haber democracia sin organización popular, no puede consolidarse la democracia sin inclusión, equidad, paz y unidad. En esta época de pandemia, agregaría que no puede haber democracia sin salud, nadie puede tener más interés en un voto que en la vida de una persona. Regreso a los movimientos sociales, para convocarlos a la defensa de la democracia, me sumo a su lucha que es mi lucha, la democracia está en riesgo y no podemos perderlo de vista, es evidente que hay un pequeño grupo de personas que busca regresar al pasado nacional y no permitir el cambio verdadero en nuestro querido estado.

La democracia está en riesgo desde siempre y no podemos olvidarlo, los movimientos sociales y el pueblo organizado es el único medio por el cual podemos resistir el golpe de regresión que quieren dar quienes se han unido en nombre de la defensa de sus privilegios, me enteré de una reunión en la que un funcionario estatal hacia un llamado cínico a sus colaboradores a boicotear la democracia, para cuidar sus privilegios, es eso lo que les importa y no la democracia, no la posibilidad de llevar apoyos directos a las personas que más lo necesitan.

Por ello mi llamado respetuoso por este espacio tan importante para invitar a que sigamos conformando Comités en Defensa de la Cuarta Transformación, debemos estar listos para defender la democracia y la transformación de la vida pública estatal.

Deseo terminar estas líneas mandando un abrazo a la distancia por la semana que iniciamos, estemos en familia y en casa, cuidémonos a nosotros y a todos.