La desidia legislativa que privilegia a pocos

Los diputados locales cedieron a la presión de los líderes transportistas y aprobaron una reforma a la Ley de Comunicaciones y Transportes que, a todas luces, contraviene criterios legales de competencia y apertura del sector.

Como sabemos, existen plataformas digitales que ya operan en Tlaxcala. Entraron en funciones por una simple razón: la población demanda el servicio.

Evidentemente, para operar dentro de la ley, tuvieron que cumplir con una serie de requerimientos que, oficialmente, solo dos empresas de redes de transporte con chofer privado han logrado cubrir.

El problema deriva de la inconformidad de los taxistas establecidos que consideran que esta actividad los pone en desventaja, pues mientras ellos tienen una concesión y hacen una serie de pagos para mantenerla vigente, las plataformas recurren al transporte particular para prestar un servicio público de pasaje.

En efecto, el desface de la legislación local ha provocado un problema importante relacionado con la movilidad urbana y la disponibilidad de servicio eficiente y de calidad, y ahí es donde los taxistas pierden, porque su servicio es costoso y deficiente, y ahora, con la aparición de esta competencia, ven afectados sus intereses.

Para compensar la omisión legislativa, el Ejecutivo estatal instruyó la creación de acuerdos regulatorios, en el marco de las competencias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado (Secte), para que las plataformas pudieran ofrecer el servicio de forma regular, y con ello evitar incidentes.

Incluso, la dependencia apoyó a los diputados locales con la realización de foros, pero los legisladores no convocaron a todos los involucrados.

Bajo esta situación, el Ejecutivo estatal tuvo que emitir un acuerdo regulatorio para el servicio en autos privados y otro para los propios concesionarios de transporte público, y puso en marcha una plataforma, pero solo hicieron uso de ella 90 unidades, y a la fecha, solo 30 taxistas en Apizaco siguen operando con esta.

Esto habla de que en el sector no se han querido modernizar para enfrentar la competencia, la que, por cierto, es inevitable, porque al final, el derecho de la movilidad y de la libre competencia es de los usuarios.

El Congreso local, dominado por una mayoría encabezada por Morena, sucumbió ante las manifestaciones convocadas por los líderes del transporte público de pasaje, que no los taxistas establecidos, para quienes el derecho del ciudadano a que elija el medio de transporte de su preferencia pasa a segundo lugar, pues quieren para ellos la exclusividad de usufructuar el servicio.

En vez de crear una nueva Ley de Movilidad, que considere la regulación del llamado transporte especializado, aprobaron una reforma en perjuicio de los ciudadanos, pues no solo viola el debido proceso legislativo, sino que deja que la operación de las plataformas digitales de transporte sea para quienes cuenten con una concesión, o sea, para los transportistas de siempre, que no innovan y no elevan la calidad del servicio.

Por lo pronto, Uber ya alzó la voz y advirtió que la reforma afectará a 200 familias que han encontrado en esta firma una oportunidad de autoempleo, además de que va en contra de decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), en materia de régimen y competencia.

Lo que queda claro es que los diputados locales demostraron que los intereses personales están por encima de los de la población en general, manteniendo al estado en el rezago con su desidia legislativa, porque en vez de actualizar integralmente la legislación, la cambiaron para dejar contentos a viejos liderazgos que, en los hechos, no tienen la fuerza ni el arrastre de antaño.

Lamentablemente, se dejaron espantar con el “petate del muerto”.

