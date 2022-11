Históricamente los Estados gobernados por dictadores, o bien líderes autoritarios con oídos cerrados y ojos ciegos frente a las demandas de las mayorías, han intentado legitimar sus pensamientos arropados de sus más allegados, esos a los que basta con apenas levantar la voz, para que con la vista al piso respondan con un: Sí, señor.

Las marchas que alaban a un líder cual dios, son recordadas en tiempos de la Alemania Nazi o en dictaduras como la Cubana, Venezolana, Chilena o Argentina. En México la historia nos lleva a un momento que contrasta con el discurso oficial, pues el último Presidente que salió a las calles arropado por el Estado mismo, fue Carlos Salinas de Gortari, en aquel lejano 1988, cuando a toda costa se intentaba legitimar la famosa caída del sistema que años después impulsaría la creación de un instituto autónomo.

He referido en diversas ocasiones que este gobierno representa un retroceso de la historia moderna, sin embargo, el anuncio de que el presidente encabezará una marcha en próximos días, no solo nos regresará décadas en el camino democrático ya recorrido, sino que muestra rasgos claros de autoritarismo, cerrazón y molestia por los cientos de miles de mexicanos que nos reunimos en la Ciudad de México y que no coincidimos con su forma de gobernar y descalificar.

¿Cuáles son las diferencias entre la marcha de los mexicanos y la marcha del Estado?

En primer lugar debo decir que la marcha de los mexicanos no tuvo un solo líder ni partido político que protagonizara el esfuerzo de miles de mexicanos libres que, decididamente y con recursos propios, salimos a defender la autonomía de nuestras instituciones, mientras que la marcha del Estado estará encabezada por el Presidente de México, los gobernadores de Morena y sus corcholatas.

La marcha de los mexicanos no fue auspiciada por el recurso público de ningún gobierno, fue el esfuerzo espontáneo y la urgencia por la defensa de la democracia y el poder de decisión de la gente, sobre sus representantes y libertad de votar por la propuesta que mejor le parezca.

En la marcha de los mexicanos no hubo cuotas de acarreo, mientras que la marcha del Estado radica en la operación de gobernadores que desde ya amedrentan a la burocracia a su cargo, para manifestar y gritar aquello que quiere escuchar su líder moral.

Somos testigos de cómo un gobierno que debería estar enfocado en la manera en la que enfrentará la inflación incesante que lastima los bolsillos de las familias, y no en intentar jugar a las fuercitas con quienes ya en 2021 contundentemente votaron por un contrapeso en el congreso, que ha impedido a este gobierno hacer con México lo que le venga en gana.

Es por esta razón, amable lector, le pido que el próximo domingo 27 vistamos portando los colores del INE -rosa con blanco- para hacer notar que estamos a favor de que el INE se fortalezca de manera autónoma y sin línea alguna, pero también le pido que arrobe a los legisladores federales en redes sociales, con la contundente frase El INE no se toca. Hagamos valer nuestro voz y que sea la mayoría de los mexicanos quienes decidamos el rumbo de nuestras instituciones.

Agradezco el favor de su lectura.