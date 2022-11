RIGOBERTO SILVA ROBLES

El 18 de abril de 2022, el INAI presentó con bombo y platillo los resultados de la Tercera Edición de la Métrica de Gobierno Abierto 2021. No es para menos: los ejercicios de evaluación nunca son sencillos, al menos, cuando se pretende realizar de manera seria. Teniendo al CIDE como institución responsable difícilmente alguien que se encuentre fuera del espacio académico se atrevería a cuestionar la calidad de los resultados.

Es así que en este espacio destaco algunas ideas que pretenden traer a la mesa los dos grandes problemas de la Métrica de Gobierno Abierto 2021: primero, la poca claridad en el proceso de selección de los órganos garantes de la muestra y del tipo de análisis que se simplifica en las gráficas; y segundo, la banalización del ejercicio que al recibir más aplausos que cuestionamientos, termina por hacernos creer que lo que los resultados ahí mostrados reflejan el estado que guarda el gobierno abierto en cada una de las entidades de nuestro país. Combinados, obtenemos entonces, las condiciones para la confusión perfecta tanto para los llamados ciudadanos como para los tomadores de decisiones.

Rescatemos los puntos ahora:

En dicho evento, se dijo que la Métrica de Gobierno Abierto “permite conocer el estatus general de la apertura gubernamental que tienen las instituciones públicas del país consideradas sujetos obligados por la Ley General de Transparencia”. La ligereza de esta afirmación es temeraria, y difícilmente puedo imaginar a alguno de los miembros del equipo académico respaldando ese dicho. Con una cantidad de sujetos obligados tan pequeña y sin dar mayor detalle sobre la forma en la que las unidades fueron seleccionadas, difícilmente podemos siquiera otorgar el beneficio de la duda sobre la posibilidad de hacer inferencia estadística (que es lo que parece que se promueve en la presentación). Se habla de las entidades federativas como si fuese posible conocer, a través de los resultados que ahí se presentan, el estado que guarda la idea de “gobierno abierto” en cada una de ellas. Nada más ligero que eso. Como en el punto anterior, al no conocer detalle en la vitrina metodológica, no es posible valorar si la muestra es representativa o no en lo general, mucho menos si lo es para un estado de nuestro país. Ejemplo: según el órgano garante en la materia en Jalisco, podemos hablar de 606 sujetos obligados. En la “muestra” de Métrica 2021 se incluyen a 40 sujetos obligados. Las razones para esto deberían estar más que claras, y me parece, no lo están.

La llamada “perspectiva ciudadana” se aborda como sigue: la dimensión transparencia, a partir de solicitudes de información a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), Google, y el sitio web del sujeto obligado; y la dimensión participación ciudadana, a través e usuarios simulados que intentaron activar canales en materia de participación ciudadana. El principal cuestionamiento: la transparencia y la participación ciudadana pretende ser sintetizada por medio de una muestra que no se explica por qué de su magnitud, ni de selección, e inclusive, ni de niveles de confianza.

La llamada “perspectiva gubernamental” se aborda como sigue: la dimensión transparencia, a partir de solicitudes de información e información publicada a través y en la PNT, Google y en plataformas locales de datos abiertos; la dimensión participación ciudadana, a través de la información del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública reportada a través de la misa PNT. La perspectiva gubernamental también es reducida a lo reportado en el artículo 70. Si bien es de celebrar la existencia en la norma de mecanismos de participación ciudadana, carece al menos del mismo alcance por el problema de inicio: el problema de la muestra.

Sobra decir entonces que afirmar que el instrumento, con la muestra considerada, que es absurdo decir siquiera para la explicación que un estado es “Totalmente abierto” si obtiene un uno, y “totalmente sin aperturar” si obtiene un cero. Eso no resta de ninguna manera el gran mérito de la herramienta construida: sofisticada, dedicada, de altura, que desde mi punto de vista, fue terriblemente mal presentada.

Considerando sin conceder, que lo que escuchamos en dicha presentación fue una malograda ciudadanización del lenguaje, tan de moda últimamente en las instituciones públicas y la clase política, es sumamente preocupante que procurando aquello se tenga un descuido tan grande en esto. Esta vez, considerando lo anterior, rescatemos la información valiosamente obtenida, pero seamos cautos con la inferencia a la que estamos tentados a realizar.

*Colaborador de Integridad Ciudadana, A.C. (@Integridad_AC). Twitter (@srrigoberto)