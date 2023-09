La muerte puede esperar

En la película “El Hijo” (2022) se utiliza esa frase para titular el malogrado libro de un joven que soñaba con ser escritor antes que la idea del suicidio se implantara en su ser y se apoderara de él.

El suicidio es un camino sin retorno, sin posibilidad de arrepentimiento, que desgraciadamente en nuestro país, transitan cada vez más seres humanos, especialmente las y los jóvenes. Triste y mucho, que la tasa mundial esté en decremento y la de nuestra región americana, incluyendo a México, al alza.

Según el INEGI, en 2017, la tasa de suicidio fue de 5.3 por cada 100 mil habitantes (6 494); para 2022, de 6.3 (8 123). Es decir 1,629 suicidios más en solo cinco años. El reporte indica que casi el doble de mujeres que de hombres de 18 años y más declararon sentirse con depresión más de la mitad de los días de la semana anterior al levantamiento de la encuesta, pero más hombres que mujeres consuman el atentado contra su vida.

¿Cuáles son las causas que llevan a alguien a quitarse la vida? Problemas de salud mental, especialmente depresión, esquizofrenia y adicciones, enfermedades que conlleven profundo dolor o discapacidad, problemas personales que destruyen redes sociales de apoyo como divorcios, quiebras financieras, pérdidas de seres queridos y soledad, esa soledad que aterra aunque se esté rodeado de personas. Otros detonadores son provocados por presiones sociales, como pueden ser inalcanzables expectativas de éxito, de imagen física, etc., que logran instalar esa idea que se cronifica y genera una espiral descendente de pérdida de auto estima y amor propio. Un factor agravante es que existan intentos previos de suicidio; corre siempre más riesgo quien ya lo intentó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el suicidio es una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Se estima que más de 700.000 personas mueren cada año y es la cuarta causa de muerte entre personas de 15 a 29 años en el planeta. Por ello, y para visibilizar que el suicidio es prevenible y fomentar políticas públicas eficaces a nivel global, se declaró desde 2003 el 10 de septiembre como El Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

La OMS publicó el pasado 10 de septiembre la actualización 2023 del documento “Prevención del Suicidio: Un Recurso Para Profesionales de los Medios” (actualización de 2023) y un informe de políticas sobre los aspectos de salud de la despenalización del suicidio y de los intentos de suicidio.

El reporte destaca dos acciones que los países deben realizar: la despenalización del suicidio y los intentos de suicidio, pues éstos siguen tipificados como delito en al menos 23 países, provocando miedo, culpa y disuadiendo la búsqueda de ayuda. Así también, promover la información responsable del suicidio, pues la evidencia muestra que las personas vulnerables tienden a involucrarse en comportamientos imitativos tanto si están expuestas a coberturas sensacionalistas, extensas y prominentes como si las noticias destacan la resiliencia y supervivencia a condiciones adversas de la vida.

A nivel personal y familiar, mucho ayuda abrir canales de diálogo, escuchar sin interrumpir ni juzgar, no dejar a la persona sola, no minimizar el riesgo, eliminar objetos peligrosos, no prometer guardar secretos sino brindar apoyo emocional y buscar ayuda médica y de salud mental; en México existen entre otras, la línea de la Vida (014), la del Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis por Teléfono (SAPTEL) ( 1-888-628-9454) y en el IMSS el 800-2222-668 Opción 4, con atención lunes a viernes 8 am-8 pm.

La depresión, adicciones y todas las condiciones arriba descritas no son asunto de “échaleganismo” o de fuerza de voluntad. Son enfermedades que requieren atención e intervención de profesionales. En un mundo lleno de estímulos como los brindados por pantallas, redes sociales y medios de comunicación que adoran el éxito, la juventud, los estándares de belleza y la felicidad perpetua, no sentirse apto para ese mundo puede conllevar querer salir de la frustración y el dolor saliendo de la vida misma.

La autovaloración, el amor propio y la autoestima no se logran por generación espontánea. Las redes de apoyo emocional son indispensables para aprehender la vida. La muerte llegará a todas y todos; la muerte nos iguala, pero para miles que toman su vida, la muerte no solo puede, debe esperar.