La otra cara de la moneda

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue… los 100 días de gobierno. Por fin, se cumplió la fecha para que la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, presente ante los tlaxcaltecas el informe de sus primeros 100 días de gobierno, una fecha en la que todos habremos de conocer cuáles fueron las acciones inmediatas que pudo concretar, mismas que hablarán por sí solas del compromiso real para trabajar a favor de la ciudadanía en la construcción de una Nueva Historia.

Si bien, muchos han asegurado que hablar de los primeros 100 días de gobierno, resulta irrelevante por tratarse de un lapso de tiempo corto, lo cierto es que se trata de un periodo para medir cuál es el verdadero compromiso de los gobernantes, amén de que se ha sido una fecha que ha marcado a todas las administraciones tanto municipales, estatales como federales y, desafortunadamente, la mayoría han quedado a deber.

Y es que, de entrada, se cumple el adagio de que no es lo mismo criticar al gobierno que ser gobierno, pues una vez que alguien asume el poder, se enfrentan a una serie de obstáculos políticos, sociales, culturales y principalmente económicos, para hacer realidad todas las promesas efectuadas durante su campaña, pues se encuentran con una realidad compleja para emprender acciones inmediatas.

Solo por tomar como ejemplo, cuando se cumplieron los primeros 100 días del anterior gobierno estatal, todo se limitó a un mensaje en el que lejos de informar sobre las acciones u obras ejecutadas en ese lapso, Marco Antonio Mena Rodríguez, anunció lo que haría al término de su primer año de gobierno, pero la decepción fue mayor cuando al llegarse el primer año de su mandato, no le quedó otra opción que volver a anunciar lo que haría durante los cinco años ocho meses que estaría al frente del poder Ejecutivo, pues a 12 meses de estar sentado en Palacio de Gobierno, todavía no tenía claro lo que habría de realizar y la obra pública, no podía iniciar.

En el caso de la administración de la morenista Lorena Cuéllar Cisneros, se ha generado mucha expectación por el informe que presentará, pues aun cuando se conocen varias de las acciones implementadas en este lapso, sobre todo en materia de salud, seguridad y desarrollo social, este día, los tlaxcaltecas tendremos la oportunidad de conocer cada una de las acciones emprendidas.

Con base a la información proporcionada, la ciudadanía podrá realizar sus propias conclusiones y determinar si, el gobierno de la Cuarta Transformación, por el que la mayoría de la gente votó en junio pasado, ha cumplido con un arranque de gobierno que promete generar una Nueva Historia.

Hasta el momento, de los pocos gobernantes que han logrado presentar resultados concretos durante sus primeros 100 días de gobierno, destaca el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien en un corto plazo implementó la Guardia Nacional y estableció las estrategias para el fortalecimiento de los programas sociales, aspectos que incluso fueron reconocidos por el mandatario priista, Marco Antonio Mena Rodríguez.

De esta forma, se espera que este día, los tlaxcaltecas sean testigos sobre las bases sentadas por el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros y que califiquen los resultados ofrecidos en este corto plazo que, insisto, permitirá proyectar el verdadero compromiso tanto de la mandataria estatal como de los integrantes de su gabinete para el resto del sexenio.