La otra cara de la moneda / Libramiento de Calpulalpan: oportunidades de desarrollo

Tlaxcala es un estado que se distingue por su conectividad carretera. De hecho, esta es una de sus ventajas competitivas, uno de los factores que los inversionistas han tomado en consideración para decidir instalarse en la entidad.

Eso lo tienen claro las autoridades estatales. Tan es así que, en el Plan de Desarrollo correspondiente al periodo 2021-2027, en el eje “Desarrollo económico y medio ambiente”, hay un apartado de Movilidad y transporte que establece la importancia de procurar que la conectividad y movilidad en territorio estatal disminuya los costos de transporte, refuerce la seguridad, cuide el medio ambiente y mejore la calidad de vida de su población.

La administración que encabeza la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros ha hecho notables esfuerzos para incentivar la inversión privada, a través de una ardua labor de promoción del estado como destino factible para los negocios.

Gracias a ello, en los primeros dos años de su gestión, más de 15 mil millones de pesos en capital privado llegaron a la entidad, con la instalación de 29 nuevas empresas y 23 expansiones. Incluso, la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) identifica cifras históricas de trabajadores afiliados, la más reciente, por ejemplo, de abril pasado, cuando el empleo formal llegó a las 118 mil 229 plazas con seguridad social.

Sin embargo, para lograr que el desarrollo económico y social de Tlaxcala siga adelante, es preciso que eleve su capacidad para atraer inversión generadora de fuentes laborales. Y para ello son necesarios proyectos que detonen la economía, como el Libramiento de Calpulalpan.

Para entender la importancia de este proyecto carretero, se debe tener claro que los libramientos carreteros son fundamentales dentro de los corredores de transporte, porque permiten desviar el tránsito de paso en las ciudades, es decir, los vehículos de transporte de carga con largo itinerario cuyo destino no son esas urbes. Por esa razón, ofrecen beneficios directos a las ciudades y sus residentes, como la reducción de emisiones contaminantes, de ruido carretero y de riesgo de accidentes, entre otros.

En el caso del Libramiento de Calpulalpan, la obra se presenta como una nueva opción de movilidad eficiente para bienes y personas que circulan a través de la carretera federal 136 Los Reyes-Zacatepec, la cual comunica al Centro con el Golfo, el Bajío y Sureste del país, pues se proyecta que el tránsito de más de 15 mil vehículos sea beneficiado con mejores velocidades de desplazamiento, a fin de disminuir los costos de operación por ahorros en el consumo de combustible y la reducción de tiempos de recorrido. Además, los habitantes de Calpulalpan obtendrían beneficios medioambientales y de seguridad, con la disminución del 45% de tránsito de vehículos de carga y de largo itinerario en la carretera federal Los Reyes-Zacatepec, que atraviesa la ciudad.

Algunas voces han manifestado, en las últimas semanas, su preocupación por los efectos que esta obra podría tener en sus actividades. Pero la realidad es que los proyectos que ofrecen modernidad a las regiones también brindan oportunidades de desarrollo y calidad de vida.

Evidentemente, la obra no implica que el tránsito vehicular deje de cruzar por Calpulalpan. El libramiento, como su nombre lo indica, representará una opción para los transportistas, quienes al final tendrán la decisión de pasar o no por ahí, principalmente, si su destino final no es esta ciudad. Asimismo, sus habitantes podrán contar con entornos más seguros y tranquilos, con la disminución de los inconvenientes que genera el paso de vehículos pesados y contaminantes.

Así, el Libramiento de Calpulalpan no únicamente fortalece la infraestructura carretera estatal, sino también la conectividad de todo el país y el bienestar de la población.

Si queremos que Tlaxcala sea una entidad más atractiva para la inversión generadora de empleos, es indispensable que cuente con vías de comunicación adecuadas y suficientes para hacer más efectiva la operación vial y procurar una mejor movilidad en la región que signifique, para todos, menores costos para la realización de las actividades económicas, con mejor conectividad, velocidad y seguridad a los usuarios de su infraestructura carretera.