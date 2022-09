La Otra Cara de la Moneda | Presupuesto

Septiembre transcurre con normalidad, las fiestas patrias han pasado, y ahora toca esperar a que el proyecto presupuestario para 2023 sea entregado por parte del gobierno estatal al congreso local.

La gobernadora Lorena Cuéllar, anunció que de entrada, queda descartado un aumento a los impuestos o la creación de nuevos, esta política se debe a que las medidas de austeridad han generado ahorros, y al pleno conocimiento de la situación económica del estado y del país.

Desde el inicio de su gobierno, Lorena Cuéllar anunció cuáles serían los ejes centrales de su administración, por lo que no es novedad que diera a conocer que se privilegiará la salud, la seguridad, y el bienestar social. Se han implementado programas en cada uno de estos rubros y los resultados pueden verse de forma clara: ya hay medicamentos en los hospitales, Tlaxcala se ha mantenido como la entidad de menor incidencia delictiva, y se combate la pobreza y el rezago social.

A pesar de que estos rubros han marcado la agenda del gobierno, también se ha realizado una histórica inversión en materia de obra pública, por lo que también se espera que el gobierno estatal, siga invirtiendo en la realización de obras y en su mantenimiento.

Una vez este proyecto sea presentado, quedará en manos de los legisladores locales su aprobación. Ojalá los diputados estén a la altura de la situación, ojalá comprendan la importancia de su papel.

En el último año, varios diputados se han quejado de que según ellos, no hay avance y crecimiento en educación, salud, seguridad, y muchos otros temas, pero su momento ha llegado. No queremos que el presupuesto sea aprobado "sin moverle una coma", queremos que sea discutido y entendido. No se trata tampoco de discusiones estériles que son el resultado de la búsqueda de reflectores, están frente a la mejor oportunidad de reivindicar su labor legislativa.

Es momento de que aquellos legisladores que tanto señalan la falta de resultados, hagan su trabajo y procuren dotar de más recursos a los sectores que lo requieren. No puede ser posible que piensen en todo menos en lo que beneficia a Tlaxcala.

En esta nueva historia esperamos más de nuestros representantes populares, estamos atentos a sus movimientos y acciones, es la hora de convertirnos en ciudadanos activos, que formen parte de las decisiones y cuestionen si realmente son las mejores.

Veremos el comportamiento de los actores/animales políticos frente a algo tan importante como lo es el presupuesto para el próximo año. No habrá sorpresas, solo sorprendidos.