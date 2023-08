La revolución tlaxcalteca

Muchos le apostaron a que la marcha convocada la semana pasada por la sociedad civill fracasaría; sin embargo, no logró conjuntar a un buen grupo de manifestantes sino que rebasó cualquier expectativa previamente planteada.

La cifra oficial del Gobierno de Tlaxcala fue de diez mil asistentes. No me sorprende que un gobierno morenista intente disminuir el esfuerzo ciudadano, porque durante las marchas en favor del INE en la Ciudad de México también fueron minimizadas por el gobierno.

En Tlaxcala lo mismo marcharon trabajadores activos y jubilados, maestros, campesinos, mujeres, familiares de víctimas de la violencia, inconformes con la improvisación gubernamental, inseguridad y tlaxcaltecas que creemos que Tlaxcala no va por el camino correcto.

De la marcha destaco la organización y movilización auténtica y sin acarreo para concentrarse en tres puntos que convergen al centro de la capital, donde se realizó un mitin para pronunciarnos en contra de los constantes atropellos y omisiones de este gobierno.

Otro punto importante es que todo se realizó en completa calma, esto gracias a que quienes fuimos a manifestarnos lo hicimos en el marco de nuestros derechos, pero también gracias al llamado que hicieron los convocantes de la marcha, quienes pidieron al Gobierno del Estado que siguiera los protocolos y que evitara el uso de la fuerza pública como ya lo ha realizado en otros momentos.

La marcha tuvo tal relevancia que medios nacionales dieron cuenta de lo que ocurrió el miércoles pasado, en una marcha calificada como “inédita” en Tlaxcala, ya que varios periodistas resaltaron que nuestro estado era uno de los más tranquilos del país.

Si la inconformidad de los tlaxcaltecas manifestada en las calles no es entendido por quien encabeza el gobierno, las cosas sólo irían de mal en peor. Bien haría la gobernadora en hacer un replanteamiento de su gobierno, ¿y por qué no?, de quienes encabezan áreas fundamentales para el gobierno y que no han dado resultados.

Felicito a quienes salieron a la marcha, a quienes dejaron sus ocupaciones por un momento para levantar la voz y exigir resultados a un gobierno que sólo ha podido entregar pretextos y circo.





INTERVENCIÓN URGENTE EN LA CAPITAL

Son mayores los esfuerzos que se deben realizar en la capital respecto del drenaje y alcantarillado que resultan ya insuficientes, haciendo que las fuertes lluvias desborden a la ciudad convirtiéndola en un auténtico río.

El mercado municipal es otro de los edificios administrados por el gobierno que requiere una intervención mayor, así dieron cuenta las imágenes que circularon durante el viernes pasado, donde locatarios compartieron imágenes del deterioro.

Es urgente que existan acercamientos de la autoridad con los ciudadanos, que escuche y vea en primera persona los muchos pendientes que tiene la capital, para ser resueltos en común acuerdo, a través de ejercicios francos de gobierno abierto, donde todas y todos sean escuchados.

Agradezco el favor de su lectura.