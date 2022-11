La visión simplista de la reforma electoral

ANDRÉS CORONA HERNÁNDEZ

Para cuando este artículo se publique seguramente ya habrá noticias de que se acepta o no la reforma electoral propuesta por el titular del Poder Ejecutivo, con una visión simplista en todos los ámbitos.

Me voy a referir, en primer lugar, al tema económico. El argumento para plantear en los términos en que se hizo invocando una falsa austeridad y con la narrativa de que el Instituto Nacional Electoral (INE) es muy costoso, pretende reducir el número de consejeros de once a siete y reducir el periodo del encargo de nueve a seis años. No concibe que la función electoral es una actividad harto especializada y que la eficacia y efectividad en los procesos electorales recae en órganos permanentes, profesionales y en constante capacitación para hacer frente a las situaciones cambiantes en cada elección. No hacerlo de esta manera y querer que funcione con la misma eficiencia con órganos temporales como fue la Comisión Federal Electoral, es restar importancia a la democracia instrumental.

Veamos algunas cifras para que el lector o lectora saque conclusiones sobre los recursos que se destinan a las dependencias y/o obras emblemáticas de este gobierno. El INE solicitó para el ejercicio 2023, 24 mil millones de pesos, tomando en consideración que habrá dos elecciones locales: Coahuila y Estado de México, el segundo es la entidad federativa más poblada del país y con la lista nominal más grande. Se requiere capacitar a la ciudadanía para integrar las mesas directivas de casilla, imprimir las listas nominales, actualizar la cartografía, expedir la Credencial para Votar con fotografía sin costo alguno para el ciudadano. En comparación con el presupuesto que solicitó el Instituto veamos lo que se asignó para las obras del presidente, que no del pueblo como se quiere hacer creer:

AIFA, más de 85 mil millones de pesos; Tren Maya, 300 mil millones de pesos; refinería Dos Bocas, 17 mil millones de dólares; subsidio a Pemex, 224,163 mil millones de pesos; presupuesto solicitado por el INE, 24 mil millones de pesos.

Del presupuesto que solicita el Instituto, se incluye el que se destina para las prerrogativas de los partidos políticos y el cual no puede ser tocado para gastos de operación. En proporción del presupuesto total representa el 0.021 por ciento.

La narrativa siempre es debilitar las instituciones para colonizarlas en el mejor de los casos y debilitarlas vía el presupuesto, para que dejen de cumplir con sus atribuciones o las cumplan de forma deficiente por falta de recursos y entonces justificar una reforma electoral regresiva como de principios de los noventa del siglo pasado.

La otra parte de la reforma electoral es el método de elección de las y los consejeros electorales, que resulta hasta folclórica. El reparto propuesto es 20 candidatas y candidatos del Poder Ejecutivo, 20 del Legislativo y 20 del Judicial; la pregunta obligada es: ¿qué partido domina los dos primeros? Y suponiendo, sin conceder, mucha influencia en el tercero, el resultado también es previsible.

Se busca quitar la parte técnica y especializada de la función electoral y someterla a la popularidad, al pasar por alto la trayectoria y honorabilidad de las y los candidatos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es un ejemplo de lo que puede ocurrir. Bajo este método de elección pueden llegar por aclamación popular perfiles poco capacitados. Valga la comparación, para el próximo mundial que los árbitros no sean designados por la FIFA sino por candidatos que proponga cada país y que los voten los aficionados, el resultado no requiere mucho análisis.

En fin. La propuesta de reforma electoral no se trata de ahorrar unos pesos ni mejorar el órgano administrativo electoral, sino debilitarlo y colonizarlo para ver si se puede influir desde el Consejo General; cambiar los órganos permanentes por temporales es la peor de las ideas si buscan el profesionalismo en la organización de las elecciones. O tal vez la propuesta vaya en el mismo sentido de la Guardia Nacional, que sustituyen policías estatales y municipales por elementos castrenses, y para la próxima elección tengamos a soldados y marinos, ubicando casillas, capacitando ciudadanas y ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla, actualizando la cartografía y realizando trámites en los módulos de atención ciudadana, porque ya vimos que son multitareas.

*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala