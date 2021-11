¡Las semanas y los días…!

De prisa se deshoja el calendario, pronto estaremos en diciembre y cerrando un año más, pandémico, inflacionario, violento, con caravanas de migrantes, lucha contra la corrupción y en estos días, de un intenso frío que cala hasta la médula.

Así es como remontamos estos días y desde la "silla grande" sigue la lucha contra la corrupción, contra la oposición y por recuperar la soberanía energética del país.

UNO. En la lucha contra la Covid, ahora le toca a Alemania padecer la cresta más alta. En México se lleva un buen ritmo de vacunación, este viernes se empezará a inmunizar a los adolescentes. Con ello faltarán solamente los niños y los que no quieren vacunarse porque sus razones tienen, pero son un peligro porque contagian de cualquier manera. Hay una buena noticia, Pfizer ha diseñado un medicamento para combatir desde casa y con oportunidad la enfermedad y además ha liberado la patente para que quienes obtengan el permiso la fabriquen y esto, es un paliativo descomunal para toda la humanidad. La mala noticia es que, en el trayecto de la pandemia, nuestro país y el mundo quedaron sembrados de gente que gastó su patrimonio para salvar a sus seres queridos, viudas y huérfanos, dolientes por doquier, se desbordaron los panteones, se hincharon las funerarias y los sepultureros, así como las farmacias y los médicos.

DOS. La violencia no da tregua, matanzas por doquier, grupos de autodefensas, siguen entrando las armas por la frontera norte, los carteles de la droga se extienden, muchos poderes estatales y municipales se han involucrado con ellos. El huachicoleo tampoco da tregua. Algunos municipios parecen secuestrados por el crimen organizado, como Aguililla Michoacán.

TRES. El problema de los migrantes centroamericanos y del Caribe está ligado a la pobreza y a la centenaria explotación de sus recursos naturales por E.E.U.U. y los malos gobiernos títeres que les han impuesto. Si no se resuelve pronto y de fondo, la pobreza de Centroamérica y del Caribe se tornará incontenible como ya parece serlo y cada vez más, las oleadas de migrantes irán ya no en busca del sueño americano, sino de una posibilidad de vida en la paz para las familias que caminan por estas fechas por el estado de Veracruz. Otras caravanas se preparan. Las que llegaron anticipadamente a la frontera, ahí están acampadas, en el puente internacional, representando un problema social para las autoridades y para los vecinos y no lo deseo, pero quizás llegue el día en el que sean aprovechados por el crimen organizado para el trasiego de las drogas o algunas otras actividades delictivas. Reitero, si no hay soluciones de fondo, llegará el momento en que todo el continente camine rumbo del norte.

CUATRO. La corrupción. En nuestro país, los gobiernos anteriores consintieron, solaparon, auspiciaron, protegieron las prácticas corruptas administrativas. Desde el munícipe que robo cientos de miles, hasta el Gobierno federal donde fueron miles de millones. Algunas muestras del "huacal": García Luna y sus compinches, de arriba y de abajo. Se hincharon de millones construyendo cárceles federales, comprando sistemas de espionaje, contratando con empresas inexistentes.

Son miles de millones los que se robaron. En el ámbito estatal, el ex gobernador michoacano endeudó a la entidad, pero él vivía en un bunker, circulaba donde iba con el boato propio de un jeque árabe y para colmo no pagó a los maestros y burócratas los últimos meses de su sueldo. Pero eso sí, buscaba la protección de la impunidad, pretendiendo chantajear, haciéndose el ciego en una supuesta elección que solo el miró auspiciada por el narco.

Solo hizo el ridículo y salió del gobierno por la puerta de las "chachas". En el plano municipal, en Chiautempan, quien desgobernó al municipio por cuatro años ocho meses y se presentó en estado de ebriedad a entregar su administración, está siendo llamado a cuentas por el Órgano de Fiscalización.

El de Panotla, que no permitió la actividad revisora del órgano fiscalizador en los últimos días de su administración, ahora enfrenta veintinueve denuncias y deberá responder por sus abusos y despilfarros. Esperamos que no logren con billete en mano, como muchos han hecho, la impunidad y es que, a pesar de tantas pillerías municipales, hasta la fecha, ninguno de esos bandidos está en la cárcel.

Muchos son los problemas que aquejan al país, pero ahí están unos "botones de muestra", porque es poco el espacio del que dispongo. Espero en la próxima entrega semanal continuar tratando estos temas.