¡Le llaman política!...

¡Oh no!... ¿Y ahora quien podrá salvarnos?... de sopetón, nos cayó encima la pandemia de la “corcholatitis”. Hasta los opositores de la Cuatro T ya están en ese juego. El futurismo presidencial se nos aparece de repente disfrazado de “botarga” o de Téllez la placera. El contagiadero está “canijo”. Bardas pintadas, “asambleas de información”, búsqueda de simpatías y aplausos; solo que ahora ya es de otra manera; cambian los tiempos y también los usos políticos.

Alguna vez, un “metiche” peruano, de apellido Vargas y de ocupación escritor, dijo que la de México era la “dictadura perfecta”. En efecto, fueron los años del poderoso tricolor; máquina electoral sin oponente, eficaz para acceder al poder. En la práctica de aquellos años, se acuñaron modismos. El “destape”, la “cargada”, “el que se mueve no sale de la foto”, “el que saca la cabeza se la cortan”, “vivir fuera del presupuesto era vivir en el error”, “un político pobre es un pobre político”, etc, etc.

Pero el clímax de la efervescencia política era cuando se conocía a los triunfadores después de la elección y se permitía el “pataleo” para los perdedores, a quien el sistema les daba “hueso” de consolación. Pasado todo ello, se iba derechito al ejercicio del poder con todo y presupuesto. Aparato este perfeccionado en las décadas, que aceitado avanzaba sobre rieles.

Fueron ochenta años o más en que este sistema encumbró a miles de políticos, desde la presidencia hasta el municipio. Pero nada es tan perfecto que sea eterno, ni siquiera la aparente quietud de los astros en el cielo, porque ya sabemos que veloces viajan por la materia oscura hacia desconocidos confines.

El país no podía sustraerse al cambio, y sus propios vicios socavaron esas formas. El sistema acabó con la paciencia ciudadana. Las grandes inconformidades empujaron reformas, hubo matanzas como la del sesenta y ocho, y a golpes de rebeldía se abrieron las compuertas de tránsito a una posible democracia que, a lo largo de las décadas, llevó a la presidencia a un terco tabasqueño; personaje incansable que día y noche visitaba los rincones más lejanos.

Fue sobre todo su imaginación y talento por lo que ahora sus oponentes lo encasillan como un fuera de serie, y tanto lo es, que habiendo derrotado a los “atlacomulcos” en Edo Mex, seguidamente destapó la corcholatitis que ahora tiene entretenido hasta a don Claudio Xicohténcatl y aliados. Quienes se proponen para el tres de septiembre anunciar a su candidato.

Su método es un espejo del de Morena. En ambas canchas se escenifica histórica campal; se zarandean todos contra todos, recorren el país, saludan, abrazan, besuquean, discursean, prometen, gastan y en las entrevistas dicen que “les va muy bien”. Pero en esta parafernalia solo dos alcanzarán la candidatura, serán los que entonces arrancarán la campaña grande, más desgastante que la anterior. Al final de la cual solo uno ocupará la “silla del águila” y, con ello, tal vez el país pueda transitar seis años más por la vía de la estabilidad, en un “estira y afloja”, donde algunos activarán el cambio y otros pondrán trabas.

La resignación no llega a los señores del dinero y del poder pasado. Añoran aquellos tiempos de arcas abiertas, de billeteras gordas y cuentas paradisiacas. Y en lo espeso de este entramado, el político perceptivo ya tiene como cierto que la corrupción, la mentira y la demagogia hartaron al país. Que ricos y pobres deben pagar impuestos, que las excesivas fortunas escupen a la cara. Que los olvidados y despreciados también son mexicanos. Que los talamontes son enemigos de todos. Que es urgente limpiar tierra, agua y aire. Que tal vez la próxima nacionalización sea la del agua. Que se debe exterminar a los cárteles y criminalidad. Que debemos producir nuestra comida y energía. Tarea nada sencilla pero urgente.

Fue asqueroso el amasiato de las fuerzas políticas en el pasado; competían a quién robaba más, y ahora se compite por ver quién engaña mejor. Cerrar el paso a los caciques, “dedos poderosos” que designan y ordenan; lo mejor de todo lo actual es que, a trompicones, pero estamos encontrando formas novedosas en el quehacer político.

Ensayamos formas distintas que parecen gustar a la gente. Diría Reyes Heroles, “no convencen, pero vencen”. Los demagogos están emigrando de partido, de tricolores y azules ahora se pintan de morado. Es la misma gata, pero revolcada. Don “Juan Pueblo” se ha politizado, se informa, las redes sociales lo tienen al día, ya no cree en los comunicadores de apellido famoso ni en los demagogos y farsantes. Bueno, ya casi ni ve noticiarios de TV, porque el teléfono le informa. Fue un casi siglo, pero los mexicanos aprendimos a no confiar en ellos.