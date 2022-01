Los Avatares de Nuestro Tiempo | 2022, el año de la recuperación

Existe la certeza de que este año (2022) será mejor que los últimos dos, sobre todo porque el 2021 ya alistaba algunos visos de recuperación económica y reducción del impacto de la pandemia en la vida cotidiana. Sin embargo, el inicio no ha sido sencillo: los niveles de inflación y el incremento de los contagios por las variantes del virus, han configurado un panorama complejo y fuertes presiones a la estabilidad en México y el mundo.

Las presiones a las que se encuentra expuesta la economía mexicana están correlacionadas con la vulnerabilidad mostrada ante la pandemia, existe incertidumbre acerca de la capacidad institucional para hacer frente al problema de salud sin detener las actividades productivas. El 2021 cerró con 7.36% del Índice Nacional de Precios al Consumidor, cifra más alta desde el año 2000. El indicador más allá de demostrar el panorama incierto y la pérdida del poder adquisitivo y el incremento generalizado de los precios en la totalidad de los productos muestra la crisis total en la que se encuentra el país. A pesar de este escenario, hay datos de la realidad nacional que catalizan la esperanza de recuperación para el 2022, por ejemplo, la cantidad total de personas vacunadas.

Al respecto, sobre vacunación en el mundo, si bien las cifras cada vez crecen más, éstas aún no alcanzan la totalidad de la población, por el contrario, ese objetivo está aún lejano. A pesar de que la vacunación se ha entendido como un derecho que está sujeto a ejercer por decisión personal, las consecuencias por el no ejercicio (no vacunarse) son colectivas, las afectaciones son generales, en consecuencia, resulta imperioso buscar maneras para que la totalidad de las personas no vacunadas por decisión propia, accedan a ejercer tal derecho.

En países como Francia, Australia o Estados Unidos, los gobernantes se han pronunciado contra los grupos antivacunas, sobre todo porque su decisión individual coloca en una situación de riesgo a la totalidad de la población. De hecho, las nuevas variantes actuales y futuras podrían explicarse a partir de las mutaciones del virus y su crecimiento de capacidad de contagio al contar con personas que trasmiten el virus a otros. Ambos problemas: la cantidad total de personas vacunadas y los niveles altos de inflación, están vinculados; el segundo puede agravarse aún más si el asunto de salud pública no se resuelve.

Ahora mismo es fundamental que la vacunación continúe el buen ritmo y que los gobiernos en el mundo encuentran espacios de comunicación, interacción, negociación y acuerdos para la mejor distribución de las vacunas, así como la óptima aplicación entre la población.

Encontrar estrategias para que la vacunación alcance la mayor cantidad de personas, es una premisa básica para que la recuperación en este 2022 sea una realidad.

En el mundo la desigualdad también ha quedado demostrada en las diferentes capacidades de los gobiernos nacionales para hacerse llegar de los bilógicos suficientes para inmunización de sus poblaciones respectivas. Empero, existen instrumentos multilaterales que pueden repercutir en el avance de las mejoras en todos los sentidos. En síntesis, el 2022 es el año crucial para la recuperación.