Los avatares de nuestro tiempo | Ciberseguridad y secrecía en un mundo de apertura

El viejo dilema entre transparencia y opacidad se resolvió en términos de beneficios políticos en democracia. Afortunadamente -hoy- nadie se posiciona a favor de la oscuridad y por tanto en contra de la apertura, la construcción de organizaciones que abren al escrutinio público la gestión de los asuntos comunes. Esto ha generado impulso a las más tradiciones políticas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas; los cuales se entienden como elementos indispensables de los regímenes democráticos contemporáneos. Los resultados son notorios -sobre todo en los países en los que esta tendencia de apertura es de mayor data- en términos de la generación de un contexto general de mayor confianza en las instituciones y de eficacia en la atención de problemas públicos.





Sin embargo, la solución del viejo dilema se complejiza o -al menos- no parece ser tan sencilla, cuando se añade el ingrediente de la seguridad nacional y las amenazas desde el exterior a la estabilidad política, social y económica de los países. Para tal efecto, la solución desde el diseño institucional de “Estados abiertos” fue generar un espacio de definición de excepción; aquella información que por su consideración de estratégica y sensible por razones de seguridad, puede considerarse como confidencial o clasificarse por cierto tiempo. Puede haber muchas críticas al respecto, sobre todo en que corresponde a lo procedimental, acerca de quién califica la información como confidencial y a partir de qué intereses.





Sumado a tal diseño institucional, también hay elementos organizacionales y temáticos que quedan exceptuados de la apertura total. Los más representativos son las organizaciones de seguridad. Por ejemplo, las fuerzas armadas y demás organizaciones involucradas en el mantenimiento de la seguridad pública o la implementación de proyectos estratégicos para la seguridad nacional. Estas organizaciones -además de la protección legal frente a la apertura- optaron por incrementar sus capacidades para la gestión, protección y resguardo de la información originada por el ejercicio de sus responsabilidades, entonces se comenzó a discutir sobre estándares mínimos de seguridad en los archivos físicos y, dado que el mundo avanza hacia la digitalización permanente, ciberseguridad.





Las interacciones a través de interfaces de internet y la existencia de servidores que sostienen grandes volúmenes de información, también tienen retos para garantizar que la información “sensible” por su relevancia en términos de la seguridad de un país, se mantenga bajo el resguardo necesario. Los riesgos y amenazas que enfrentan las organizaciones en posesión de tal información se incrementaron. Además, la complejidad de la ciberseguridad requiere de atención y monitoreo permanente dado que el mundo digital e interconectado en la red presenta cambios moderados o drásticos todo el tiempo. Cuando la seguridad y resguardo de la información se vulnera -ya sea en nombre de la apertura, por intereses del exterior o negligencia en la administración de los datos- el dilema entre transparencia y opacidad no se está resolviendo en favor de la apertura, sino más bien, el dilema sigue presente con la salvedad de que un error vulnera la seguridad del Estado como organización política.





Las recientes filtraciones de información sensible en posesión de organizaciones encargadas de seguridad en el gobierno mexicano están inscritas en esta dinámica del error. La secrecía del Estado, que es un bien escaso en medio de un mundo de apertura, rompe con el patrón de transparencia dado que responde al interés superior de estabilidad y seguridad. Ahí la ciberseguridad cumple un rol central. Empero, el cumplimiento de un status de ciberseguridad adecuado requiere de inversiones suficiente para analizar, ubicar vulnerabilidades, mejorar la eficiencia para enfrentar riesgos y amenazas, así como repeler intentos por acceder a los archivos protegidos.





No es un tema menor que la ciberseguridad de los Estados sea vulnerada. Como se ha señalado, esas acciones pueden responder a intereses genuinos por abrir información a la población, pero en la mayor parte de los casos son ataques en términos de seguridad que -para nada- benefician. El suceso de esta semana es muestra de la necesidad de fortalecer la ciberseguridad en el país. Sin embargo, existe la duda de si el incremento de capacidades para ciberseguridad puede empatar o no con las políticas de austeridad más radicales. Parece que no. Si la negativa en la inversión para ciberseguridad persiste, entonces el dilema entre transparencia y opacidad se resolverá en favor del primero, no por ser un liberal genuino, sino por incapacidad para distinguir que la secrecía en un mundo de apertura es un bien reservado para los intereses ligados a la existencia y estabilidad del Estado, sobre seguridad.





Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz

Twitter: @EnriqueBermC