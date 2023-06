Los avatares de nuestro tiempo | El Índice de Competitividad y Tlaxcala

La competitividad es un indicador bifuncional. La primera funcionalidad dada es que señala cuáles entornos (llámese países o ciudades) son efectivamente idóneos para desarrollar actividades económicas, recibir inversiones y mejorar registros de productividad. La segunda funcionalidad del indicador de la competitividad –un tanto como causa de las condiciones propicias para el desarrollo– está centrada en la descripción de cuáles gobiernos han actuado e implementado programas y políticas para mejorar sus registros. Es decir, la competitividad es una cualificación que se puede construir para cierto territorio y población.

La idea anterior choca con la construcción determinista de que los problemas estructurales son prácticamente insuperables. Por ejemplo, el atraso y la condición de marginación del sureste de México –por bastante tiempo– ha sido considerada una problemática estructural dado que tiene su base en su imposibilidad de crecer de manera autosuficiente. Sin embargo, los proyectos y políticas de inversión pública justo responden a la creencia de política pública de que la condición de rezago y las brechas de desigualdad geográfica son superables. Si la problemática que ha colocado al sur del país como “poco competitivo” se superan, entonces la calidad de vida de las personas podrá mejorarse a partir de: la generación de más y mejores empleos; mayores oportunidades de educación; mejora de los ingresos y por tanto del consumo en tales entidades federativas, etc.

No obstante, lograr buenos registros de competitividad y también los malos comportamientos del indicador no son eventos fortuitos. Así como la condición de baja competencia no está dada automáticamente, la cualificación de alta competitividad tampoco es resultado del azar. Para lograr que las entidades federativas sean vistas como destino ideal para la inversión, los gobiernos deben trabajar con altura de miras en ciertas tareas clave: mantener condiciones mínimas de seguridad pública y jurídica; estabilidad medioambiental; las condiciones de vida de la población como inclusión, educación o salud; la estabilidad del sistema político estatal para garantizar ciertas continuidad programática; la capacidad gubernamental para incidir en los niveles de competitividad de los estados de la República a través de la generación de ingresos propios, por mencionar un ejemplo; las características del mercado de trabajo y su capacidad de satisfacer la demanda de empleo y la inclusión de poblaciones vulnerables; la economía tanto de las familias como de las empresas o unidades económicas involucrados en el desarrollo estatal; infraestructura entre los que destacan las telecomunicaciones y transporte; la apertura internacional y la innovación.

Al respecto, el Instituto Mexicana para la Competitividad (IMCO) publicó el Índice de Competitividad Estatal 2023. Es un documento que mide justo la capacidad de las entidades para generar, atraer y retener talento e inversión. La medición arroja resultados interesantes que debieran constituirse como insumos de información y conocimiento para la toma de decisiones de política pública que requieren cada entidad.

En el caso de Tlaxcala el índice lo ubica como el cuarto estado menos competitivo del país. La entidad solamente está por delante de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las cuatro entidades federativas obtienen la calificación de “baja competitividad”. Tlaxcala, además, se ubica como la entidad peor evaluada en el subíndice de “Medio Ambiente”, lo que significa que se enfrentan problemas como la disponibilidad y administración del agua, el uso eficiente de los recursos naturales y bajo control del impacto de la contaminación en la salud de los habitantes. La situación puede ser reversible, empero, se requiere de la voluntad política para enfrentar problemas públicos complejos y mejorar la inventiva de las organizaciones gubernamentales para mejorar la capacidad estatal y, en consecuencia, mejorar en la medición de competitividad.

Este no es un asunto menor, los ejercicios como el realizado por el IMCO fungen como información valiosa para inversionistas y capitales que buscan sitios para su operación. Si los registros no favorecen el crecimiento y estabilidad de las inversiones, en un propicio (competitivo) entonces el círculo dañino del estancamiento persiste en las entidades federativas faltas de capacidad para la mejora continua.

Otros de los subíndices en los que Tlaxcala debe invertir fuerte y sostener atención gubernamental son: la mejora de los servicios de salud y educación; el fortalecimiento de capacidades gubernamentales (medición en la que se encuentre como la tercera entidad peor evaluada, solamente mejor que Guerrero y Michoacán). En el corto plazo, la competitividad de Tlaxcala tendría que verse mejorada para aprovechar los beneficios y posibles proyectos de inversión que el fenómeno del nearshoring presenta para México como país.





Facebook: Luis Enrique Bermúdez Cruz

Twitter: @EnriqueBerm