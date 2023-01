Los avatares de nuestro tiempo | Sobre la selección de candidatos y democracia en los partidos

La política como la única alternativa al caos para organizar y resolver los asuntos comunes. Es una de las actividades más fieles de lo humano, por ello rescatar la política es acercarla a las personas, desmitificarla y colocarla en un espacio de lo cotidiano y lo público. Eso no resulta sencillo dado que en muchas ocasiones la política está capturada –dicho con eufemismos– sea por cúpulas de partidos políticos o personajes que en lo individual organizan y movilizan a grupos extensos de personas. En ese escenario los ciudadanos tienen poca agencia en términos de incidencia en las decisiones políticas con consecuencias en la vida pública.

En este sentido, es relevante indicar que la política –más allá de los espacios de participación formal– se manifiesta también en las acciones y actividades que las personas realizan en favor de causas grupales en la sociedad. A pesar de que la política no es exclusiva de “los políticos” o de los partidos, es cierto que en una democracia como la mexicana los partidos políticos son prácticamente los únicos medios para acceder al poder público del Estado. Por tal razón los partidos son sumamente importantes para garantizar que las personas tengan previsiones de agregar sus demandas en bloque para que se conviertan en programas y políticas públicas.

La transición a la democracia significó para México la alternancia del partido político en el gobierno y la creación de instituciones para hacer más horizontales los procesos de toma decisiones públicas. En consecuencia, actualmente llama la atención el recelo con que se deciden puntos medulares de los partidos políticos a nivel nacional, por ejemplo, la selección de los candidatos a los diferentes cargos de elección popular. En plena sucesión presidencial adelantada, las principales fuerzas políticas –tanto el partido en el gobierno como la oposición– han optado por alejar de las bases militantes la selección de sus respectivos candidatos presidenciales para el año 2024. Es cierto que ese tipo de decisiones están sujetas a los acuerdos y arreglos institucionales que los partidos formulen en su interior, sin embargo, sería deseable mayor democracia en los procedimientos internos.

Para el caso del actual partido político en el gobierno es –en cierto sentido– lógico o comprensible que la opinión y el poder del Presidente de la República tengan primacía en el proceso político. Empero, resulta incomprensible que la selección de la candidata o candidato del bloque opositor se siga haciendo por medio de arreglos de élites partidistas. Algo que demostró los procesos electorales anteriores es la necesidad de que las personas participen en la selección de candidatos para incrementar las probabilidades de mayor involucramiento y por tanto de éxito. Quizás los motivos por los que se descarta que la selección de candidatos sea más abierto y horizontal es el terrible historial de casos bochornosos o conflictivos en los que partidos como el PRD que, en el pasado, abrió la selección de candidatos para hacerlo por medio de elecciones generales. El resultado de casi todos esos casos históricos es la confrontación y el desorden.

No obstante, hay casos en el exterior, como en Estados Unidos donde los partidos demócrata y republicano eligen a sus candidatos presidenciales a través de elecciones primarias, reguladas desde la legislación. La historia y la cultura política mexicana no está inmersa en esa lógica de hacer transparentes a los partidos, por ello mencionar los ejemplos como el de EUA, es valioso. Actualmente no se requieren cajas negras (partidos políticos en los que se toman decisiones sin mayor interés por hacerlo público) más bien se requiere de lograr que la política esté en la vida de las personas. Es necesario que los partidos en una democracia sean efectivamente democráticos.

Aun sabiendo que la selección de candidatos presidenciales tiene un ingrediente estratégico que impide la apertura total, debe indicarse que las formas no democráticas como el nombramiento o las encuestas no salvan de los posibles desencuentros, fracturas y fugas de capital político. Es decir, dado que los procedimientos alejados de la participación amplia de las y los militantes, no están visibles a la mirada ciudadana y las reglas son poco claras, entonces las probabilidades de que ciertos actores se manifiesten en contra de los resultados crecen. En el corto plazo se conocerá si las rutas de acción del partido oficial y los de oposición fueron acertadas en función del logro de sus objetivo o éxito electoral.

