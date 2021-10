Los cerebros humanos

El cerebro humano, indica la ciencia, se encuentra dividido en dos hemisferios uno denominado: racional, y el otro emocional. Un estudio opina que los mexicanos somos más emocionales que racionales que nuestro cerebro en relación a la mente emocional ocupa el 80 % de la inteligencia, motivo por el que predomina el uso de la lógica y la razón. El problema es que la mente emocional también nos convierte en conflictivos porque no sabemos cómo usarla de forma productiva. Es necesario enseñar a través de educación como dirigir los impulsos agresivos de dicho cerebro y convertirlos en productivos.

En la escuela se quejan los profesores y compañeros de la agresividad de alguno o algunos de infantes que presentan los impulsos del cerebro emocional, sentimientos que no son guiados en su autocontrol y continúan presentes toda su vida.

Este descubrimiento científico puede ayudar a resolver problemas sociales agudos que por mucho tiempo han endurecido situaciones sociales que han permanecido durante décadas. La misma ciencia ha señalado que su función es creativa y puede convertir una actitud negativa en altamente positiva que pueda elevar a la vida en altamente satisfactoria.

La educación especial que se refiere al servicio educativo que ofrece atención con equidad a alumnos con discapacidad o con aptitudes sobresalientes y de acuerdo con sus condiciones, necesidades, interesas y potencialidades.

Por tanto para esta clase predominante de cerebros se requiere de atención temprana que consiste en proporcionar al bebé y al niño las mejores oportunidades de desarrollo físico, intelectual y social para que sus capacidades y habilidades le permitan ser mejor de lo que hubiera sido sin ese entorno rico en estímulos intelectuales y físicos de calidad, en este caso con el propósito de enseñarle a transformar su agresión desmedida que por naturaleza ha nacido con ella y que en su propio hogar no han sabido los padres conducir la mejora negativa.

Razón por la cual la Secretaría de Educación Pública se ve obligada a introducir un curso especial para atender los problemas familiares para evitar que, posteriormente, se transfiera a la sociedad resultados deleznables como son los delitos de índole pasional o de violencia familiar.

Otro estudio científico ha mostrado resultados que se han registrado en los juzgados de casos de delitos consumados por emociones y en poca proporción con bases intelectuales.

Sabiendo de la clase de cerebros que poseemos los mexicanos, se deduce la gran agresividad de los pueblos que ha sido generado en gran parte por la falta de orientación educativa, entiéndase que no solo de la escuela si no desde casa, que desde hace mucho tiempo no ha sido posible de parte del gobierno atender la educación del país, debido también a muchas causas entre ellas, la económica. La falta de recursos para atender a un pueblo pobre y, por tanto, marginado.

A falta de educación se genera la corrupción, la falta de cultura también es factor de ese mal social que ahora se combate y que va a llevar su tiempo en desvanecerse de nuestra sociedad. La educación adecuada debió iniciarse cuando todavía la dirigían auténticos maestros. Tarea de los pedagogos no es sencilla, por el contrario, el quehacer es mucho y también de padres de familia, quienes tienen la responsabilidad de conducir a los hijos en su preparación por lo menos 25 años y entregar el fruto de sus esfuerzos como buenos tutores.

Po lo pronto, hemos tocado de manera breve el tema del cerebro para comprender algo de sus múltiples funciones, como en este caso lo que controlan en nuestra vida y de nuestra vida que afecta parte de acciones humanas que pueden ser controladas y deben ser guiadas siempre en dirección correcta.

Los padres de familia deben estar pendientes para que la Secretaría de Educación aporte enseñanza especializada que mejore la educación de sus hijos de acuerdo con los adelantos que aporta la ciencia, claro está que se debe preparar a los profesionales para que cuenten con el conocimiento y sepan conducir a buen término a quienes en breves años marcarán la historia de nuestro país.