Los cinco lenguajes del amor en los niños

Seguro te pasa. Quieres demostrar y comunicar amor y la persona de enfrente no solo no lo entiende, sino que no lo siente y ni siquiera se da cuenta que tus actos o palabras tienen ese sentido. Bastante malo es que eso pase entre adultos, pero, cuando se trata de niñas y niños, la cosa se pone peor. ¿Por qué es eso? Pues porque no todas las personas sentimos y entendemos las muestras de amor de igual forma. Es decir, que hablamos un idioma diferente.

En 1992 (muchos de nosotros ya teníamos o estábamos teniendo nuestros hijos), el antropólogo, escritor y consejero matrimonial Gary Chapman -súper autor, búsquenlo- publicó el que sería uno de sus best-sellers por los siguientes años: “Los 5 lenguajes del amor” y “Los 5 lenguajes del amor en los niños”. Así que los conceptos aplican para todas y todos de todas las edades, pero para ti que tienes niños pequeños, estas líneas creo serán de gran utilidad.

Para los niños especialmente, saberse y sentirse (ambas cosas) amado es primordial en su seguridad personal, autoestima y esto le permite más fácilmente desarrollarse en sociedad. El lenguaje de amor se define entre los 5 y 7 años; antes de eso, hay que comunicarse equitativamente entre todos los lenguajes aquí descritos.

Lo importantísimo es enterarte qué lenguaje de amor hablan preponderantemente tus hijos. Para ello, habrá que hacerles preguntas y escuchar muy bien las respuestas. ¿Listo? Vale. Aquí están los 5 lenguajes del amor y las respuestas a la pregunta: ¿Crees que mamá (papá) te ama? ¿Por qué?

Actos Físicos.- El contacto físico es la comunicación afectiva reina especialmente en los bebés y niños muy pequeños. Esto es, abrazar, acunar, acariciar, hacer cosquillas. Por ejemplo, leer un cuento con ellos sentados en nuestro regazo. Regularmente el niño contestará: “porque me abraza y me da besos”. Las Palabras.- A Los niños con este lenguaje hay que decirles que los amas, elogiar su conducta con “muy bien”, “te felicito”. Ojo cuando hacen algo incorrecto pues a estos niños las palabras le llegan al corazón. Así que en lugar de calificarlos como “groseros” se puede abordar la conducta con un: Yo te amo profundamente y siempre será así, pero ofendiste a…y eso no es correcto”.

El Tiempo de Calidad.- Estos pequeños (as), aman compartir actividades con sus padres como salir a andar en bicicleta, hacer un rompecabezas, jugar un juego de mesa, mejor aún si, cuando hay otros hermanos, algunas de esas actividades son exclusivamente con ellos o ellas. Realmente lo valoran.

Los Regalos.- Si la respuesta a las preguntas arriba citadas es: porque me diste (algo). A todos por supuesto nos gusta que nos regalen cosas pero aquí puede ser: hice esta tarjeta especialmente para tí, te compré este cuento, etc. No necesitan ser cosas caras ni onerosas sino más cercano a pequeños premios. Al revés, decir: porque te quiero con todo mi corazón no voy a comprarte…(lo que le represente un riesgo).

Los Actos de Servicio.- Si la respuesta a las preguntas es: porque me llevaste al parque, me ayudaste con la tarea, me hiciste mi comida favorita, me compusiste mi juguete, entonces este pequeño valora como amor los actos que las personas les prodigan.

Hay muchas herramientas para conocer mejor a tus hijos e hijas pero en el link que te comparto se puede hacer una prueba par saber cuál es el lenguaje de nuestros pequeños: https://www.5lovelanguages.com/profile/

Dice Gary Chapman que todas las personas tenemos “tanques emocionales” y de amor; cuando logramos comunicarnos de manera efectiva, se alcanza también la forma de mantener llenos los tanques propios y contribuir al llenado de los de los demás.

¿Y tú? ¿Cuándo sientes que te aman? ¿Cuál de los 5 es tu lenguaje de amor?