Los mexicanos de “allá”

Me pregunto qué le pasa a los que de repente han pedido de aquel lado de la frontera norte que se impida la llegada de los inmigrantes mexicanos y de otras latitudes. Norte América es un país integrado en su población por oleadas que llegaron de Europa y de América, que entendieron perfectamente la forma de vida americana, se asimilaron y han contribuido de forma poderosa y definitiva al engrandecimiento y liderazgo mundial de esa nación.

Se trata de la economía mas grande y poderosa del planeta, la que solo pudo erigirse con trabajo, dinero y consumo, justamente lo que aportó ese enorme mosaico de población inmigrante llegada de otras latitudes. Es natural, cuando la gente se muda de país lleva la potencialidad de la esperanza, el trabajo y la creatividad. Los latinos según el PEW RESEARCH CENTER, conforman de aquel lado 57 millones, 63 por ciento del cual es mexicano, ósea mas de treinta y seis millones. Los que se van llevan la potencialidad de la juventud y de acuerdo a ese centro informativo ya mencionado, contribuyen hasta con el ocho por ciento del producto interno bruto norteamericano.

Los mexicanos de aquel lado se manifiestan creativos y entregan a E.E.U.U. el 28 por ciento de patentes inventivas. A su potencialidad como trabajadores se les reconoce el 39 por ciento en el aporte a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Dicho de otra forma, esa economía creció aceleradamente mientras más inmigrantes recibió, los cuales tampoco olvidan sus raíces y siguen celebrando festividades y tradiciones como si en su terruño mismo estuvieran.

Por ejemplo, los inmigrantes de Tlalcuapan de Bravo, Tlaxcala que han inmigrado a los Estados Unidos celebran de aquel lado la festividad del santo de su pueblo, con mole, juegos pirotécnicos y bandas de música. Para la navidad extrañan tanto a su terruño que sin miramientos envían miles de luces que ornamentan árboles, fachadas y calles y cuando llegan por acá lo hacen cargados de dólares, con los cuales incluso aportan al mantenimiento de las obras publicas.

En parte, es lo mejor de México lo que se ha ido con el espíritu de progreso por delante, la consigna del éxito y la esperanza del triunfo. Muchos han alcanzado títulos universitarios o tienen allá negocios y actividades agrícolas que aportan a las riquezas de esa nación. Por eso, yo me pregunto cuando escucho que les quieren impedir su llegada o deportar, que pasaría si de repente esa sociedad se quedara sin latinos. En California por ejemplo son una poderosa fuerza laboral y contributiva y, lo que es más, sienten orgullo de pertenecer ya a esa nación.

Cuando escucho que en Texas hay un sheriff de apellido Arpagio que los quiere “cazar” con armas de fuego como si de animales se tratara y luego constato que incluso el actual jefe de esa nación lo aplaude y condecora, reflexiono en que deben mirar primero el papel que los mexicanos de allá desempeñan para la economía, las finanzas públicas, la cultura, la ciencia y hasta el deporte.

Este año, en lo que va de él, ya sobrepasaron el envío de remesas económicas que le mandan a sus familiares y que es poderoso motor para muchas regiones de México.

Si bien es cierto que se marcharon de acá en busca de una mejor forma de vida, también lo es que han sobrepasado las expectativas y que en la actualidad desempeñan un rol fundamental para la vida de ambos países.

Lo que ellos desempeñan es no solamente digno de elogio sino de admiración y deben ser protegidos tanto de aquel lado como de este. Y que no se quiera estigmatizarlos llamándolos criminales porque para serlo no se necesita ser mexicano, porque hay muchos güeritos que con las armas en la mano han protagonizado matazones en los sitios públicos de esa nación.