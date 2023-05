¡Mayo caluroso y “pachanguero”!

¡Ardiente, cálido, sensual, sexual!... la vida animal y vegetal se excita y procura su reproducción. La vida asegura su continuidad. Para febrero próximo, las cigüeñas se ajetrearán acarreando retoños. Muchos hogares se iluminarán de felicidad, pero la sociedad recibirá nuevas cargas que resolver. ¡mayo, mes de festejos!... para Amado Nervo y su “raza de bronce” son “las fiestas divinas de mayo”. ¡Día del trabajo!... la clase trabajadora del mundo y de México ha dejado sangre y vidas en el camino para ganar conquistas que siempre les regatean. Siempre injustas. Siempre mezquinas.

La era industrial, trajo la mecanización del trabajo con el maquinismo y el desplazamiento de la mano de obra; el ser humano debió someterse a la máquina; se acabaron las cofradías artesanales de la edad media y se perfiló el nacimiento de organizaciones sindicales. Ahí nació la era robótica, que ahora se aproxima y que, en la industria automotriz, tiene su más acabado ejemplo. La humanidad avanza a una etapa en donde los robots moverán las fábricas al cien por ciento. Ellos no se cansan, no comen, no procrean, no exigen, no se enferman, no tienen salario. Tienen un costo, pero se rescata con creces.

Hacia allá apunta esto que llamamos “civilización”. Ojalá y diera felicidad al genero humano, mejores ingresos, bienestar. ¡pero no!... el neoliberalismo ve en los robots la oportunidad para desplazar mano de obra, abaratar costos, aumentar utilidades y al trabajador, “que se lo coma la chíquina”; porque no piensan en su bienestar.

“La Santa Cruz”, tres de mayo. Los trabajadores de la construcción de plácemes, el jolgorio anual. Habrá crucecita enflorada que presida el comelitón. Cohetes pulque barbacoa y cerveza hasta que el cuerpo aguante. Estos trabajadores tienen buenos sueldos y bien que se lo merecen, su trabajo es muy pesado. Hay “maestros de obra” con más experiencia que muchos arquitectos. A veces son denostados, pero es un trabajo maravilloso y sano, realmente productivo, con resultados a la vista; valen lo que cobran. “detente obra, mientras el maestro cobra”, es una broma común, pero en general, es un trabajo muy responsable.

“Cinco de mayo”, la Batalla de Puebla. Los napoleones franceses toparon con las murallas poblanas. Ignacio Zaragoza héroe olvidado que al poco tiempo murió de tifoidea. Celebración nacional. La Angelópolis de manteles largos; desfile monumental, en una ciudad que tiene gastronomía muy original y variada. Solo ir a comer cemitas al “mercado de los sabores”, es una grata experiencia satisfactoria para tragones y panzones.

“Diez de Mayo”, día de la madre; serenatas callejeras, ingesta etílica desmedida; obsequios, comidas, abrazos felicitaciones. Nuestras madres nos dan todo, aunque no lo merezcamos y cuando ya no tienen que darnos, hasta su vida entregan. El comercio se reactiva por los obsequios. En el inter, el “Día del Maestro”, los sindicatos rifan e invitan a comer; algunos maestros estrenan automóvil, otros algún regalo menor o se llevan a casa el “ya merito”.

Ya poco se festeja el “Día del Estudiante”, aquellos años del “pisa y corre”, los del vandalismo disfrazado de alegría, se está extinguiendo. Ser estudiante es una vida privilegiada, no porque mucho se estudie, sino porque mucho se disfruta, aunque a la postre se ignore aquello que se dice haber estudiado.

Mes de las festividades. En Ixtacuixtla y en Contla, la fiesta patronal. Gente de convivio, “de gusto” convidadores de lo suyo, de palenque pueblerino, tradiciones que se reestrenan después de la pandemia. En Contla te invitan, aunque no te conozcan y hasta tu “ollita” de mole te regalan; te emborrachan y te mandan dando traspiés para tu casa. Mayo es de las fiestas. Poco se trabaja. Mucho se disfruta. En la ciudad capital de Tlaxcala, el tercer lunes de mayo es el gran festejo de la “bajada” de la virgen de Ocotlán.

La ciudad se inunda de algarabía, que ni siquiera se da cuando “San José”. “Madrugan” los tapetes de flores y aserrín, o de plano ya no duermen. Las multitudes peregrinan, rezan y cantan; la gala adorna las fachadas. Hay trajines de noche y de día. Los vecinos se convidan.

“Día del Chofer”, último del mes. Por supuesto que, en este mes, hay muchas bodas y quince años. Porque sus noches cálidas invitan al desparpajo, a la vagancia, al desvelo. Por fiestas no paramos, por invitados menos. ¡Mayo primaveral y fiestero!; calenda singular de alegría continua inevitable, disfrutable, inigualable. Dicen que los mexicanos somos muy fiesteros. Es posible, así somos, pero además nos gusta serlo, más ahora que la muerte pandémica nos enseñó que lo que no vivamos hoy, quien sabe mañana.