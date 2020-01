Médicos para el pueblo

Se anuncia la creación de la “Universidad de la Salud” para formar médicos y enfermeras comprometidos con los estratos más pobres de nuestro pueblo. ¿Cuál es el móvil para crear esa institución? Se afirma que entrará en funciones en el mes de agosto, pero ¿por qué no encargar esa misión a las universidades ya existentes?

Se dice que la 4T es una revolución pacífica. Recordemos que, en el caso de Cuba, al triunfo del movimiento 26 de Julio, direccionó el sistema universitario buscando que en lo consiguiente los egresados atendieran los problemas de la comunidad con un sentido social. Han pasado los años y ahora ocurre que los habitantes de la nación caribeña disfrutan atención médica integral y medicamentos de forma gratuita y sus médicos incluso llevan el mensaje y servicio de la salud a otros países del mundo donde hay necesidad de la medicina social. Además, han encaminado sus esfuerzos a la investigación científica, alcanzando destacados adelantos reconocidos por el orbe.

En México, Seguro Social e ISSSTE antes del neoliberalismo eran instituciones sólidas y reconocidas hasta internacionalmente por la calidad de sus servicios. Pero nuestros gobernantes buscaron privatizar a esas instituciones y casi lo logran. Pero se dio espacio para que instituciones y profesionistas privados, que solo ansían el lucro, atendieran este aspecto de la vida humana. Además, en las carreras de Medicina y de Derecho se borraron las materias humanísticas, éticas y filosóficas y esto dio el resultado de profesionistas sin emoción y solidaridad con los menesterosos. El movimiento revolucionario extravió su camino. Sus objetivos se malograron.

Por eso ahora, médicos y abogados jóvenes solo buscan su riqueza personal y si para ello hay que meter al quirófano al paciente sin necesidad, lo hacen. Si se requiere gestionar un amparo sin que haga falta, lo gestionan. El sistema educativo se trocó en proceso productor de profesionistas codiciosos que para no ser unos “fracasados”, deben lograr la mayor riqueza en el menor tiempo. Por ello desprecian a las comunidades rurales. Van solo a prestar su servicio social, pero como allá no hay beneficios de lucro, retornan a especializarse, para con los beneficios económicos ascender en la escala social.

He conocido profesionistas que ganan cien o ciento cincuenta mil pesos por semana, son médicos especializados que no se tientan la conciencia para pedir doscientos mil pesos por una intervención quirúrgica no necesaria, pero los familiares del paciente, para preservar la vida del ser amado venden hasta su casa y se quedan en la calle. Mientras el medico abultó su cartera y cuenta bancaria, construye gozoso su clínica, adquiere automóviles de lujo y mansiones ostentosas.

Médicos si los hay, pero no con ese sentido de comunidad con los humildes y como las universidades públicas carecen de la confianza del régimen actual, por ello es necesaria una “Universidad de la Salud”, para formar médicos que atiendan al pueblo empobrecido, que es quien les costeó su formación. La solución sería más a fondo con una profunda revolución ética y filosófica en todo el sistema educativo mexicano. Eliminando a líderes corruptos, aviadores, gente impreparada, chambistas, caciques y a cuanta lacra inunda el sistema. Esta seria solución a largo plazo. Pero los jóvenes médicos comunitarios y familiares urgen, porque los especialistas aprovechan su estancia en el sector salud para acarrearse a los pacientes a su consultorio privado. Urgen abogados honestos, porque los actuales en cuanto ingresan al poder judicial se convierten en bandidos. Esto debe terminarse si se desea cambiar de raíz a nuestra sociedad.

Por todo esto y más que no alcanzo a anotar en tan escaso espacio, es que debe ser bienvenida una “Universidad de la Salud” que por lo pronto formará a mil médicos para la atención de los mexicanos “de a pie”.

Se siente trasnochado hablar de lo que los pensadores del movimiento de 1910 quisieron para el pueblo de México, sobre todo después de que el neoliberalismo estuvo a punto de destruirlo todo. Muy difícil el retorno a los orígenes revolucionarios y sociales. Más difícil será para estos jóvenes médicos que les “caiga el veinte” del apostolado en materia de salud que les espera, pero en lo personal, tengo confianza en la generación joven de México, para regenerar el rumbo de la Patria.

¿Por qué será que no se encomienda ese objetivo a las universidades públicas?