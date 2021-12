Conforme han avanzado los años, hemos sido testigos de los cambios que han tenido los medios de comunicación. Los formatos se han ido adaptando conforme a la nueva realidad; sin embargo, su papel dentro de las sociedades sigue siendo igual o más importante que en años anteriores.

Con el uso de las nuevas tecnologías, la realidad es que cualquier persona y de cualquier edad puede transmitir un acontecimiento relevante en tiempo real; pero debemos parar a reflexionar sobre el tipo y calidad de información que queremos recibir.

Actualmente pareciera que lo que importa es tener noticias rápidas, sin ningún filtro y en algunos casos no importa si está verificada o no la información; al alcance de un botón tenemos información de nuestro estado, del país y del mundo, en cualquier idioma y a todas horas; esto, por supuesto, nos da un amplio espectro para poder analizar desde diferentes perspectivas uno o varios temas en particular, siempre y cuando los medios y/o sitios consultados seas serios y tengan fuentes de información verificables, de lo contrario lo que se recibe carece de objetividad y nos lleva a generar y difundir noticias falsas.

Ejemplos de esto hay varios, solo hay que entrar a cualquier red social o buscador de internet y encontraremos información que va desde que las vacunas contra la Covid-19 tienen un chip para rastrearnos hasta que la tierra es plana.

Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la formación de opinión pública y ciudadanía; por ello es muy importante que su papel sea profesional y objetivo, es transcendental informar, pero igual de transcendente es que la información esté libre de juicios de valor y/o sea tendenciosa, la valoración de esa información le corresponderá a la sociedad para, en todo caso, ir formando su propia opinión respecto de un determinado tema.

Por su parte, la sociedad debe ser más analítica y no solo crítica al momento de leer, ver o escuchar una noticia, indagar en otras fuentes de información o consultar otros medios de comunicación para obtener información que nos ayude a tomar decisiones a futuro. Exijamos información oportuna sí, pero veraz y rechacemos las noticias falsas que solo generan polarización entre la propia ciudadanía, recordemos que la responsabilidad de mejorar como sociedad es compartida, tenemos que ser parte de las soluciones y no de los problemas.

Recomendación semanal

La dictadura de Fujimori utilizó el periodismo de escándalo como un arma política para desprestigiar y aniquilar moralmente a todos sus adversarios. Al mismo tiempo, también está la otra cara, cómo el periodismo (…) puede convertirse de pronto en un instrumento de liberación, de defensa moral y cívica de una sociedad. Estas dos caras del periodismo son uno de los temas centrales de Cinco esquinas.

Así describe Mario Vargas Llosa su libro “Cinco esquinas” (Penguin Random House Grupo Editoral. 2016), esta obra ficticia está llena de emociones que hará tener otra perspectiva del periodismo.