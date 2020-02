México de mis amores y mis preocupaciones

En este México de mi nacencia y mis vivencias, aparecen a diario en el panorama nacional e internacional motivaciones de amor y de preocupación. Extraordinarios sucesos novedosos e irrepetibles o cuya emergencia pareciera inusual y de alarma. Aconteceres que están ahí y que mueven nuestra reflexión, aunque sea mínima, como lo hago a continuación.

EN EL MÉXICO DE MIS AMORES: la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar disposiciones normativas del Instituto Mexicano del Seguro Social, determinó que ningún jubilado o pensionado por vejez verá reducido el monto de esa prestación, porque el Derecho Constitucional prohíbe aplicar efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna. ¡Bien por nuestros adultos mayores! Que merecen eso y más, mucho más.

EN EL MÉXICO DE MIS AMORES: el Gobierno Federal repartió mil instrumentos musicales valuados en dieciséis millones de pesos a bandas comunitarias de Oaxaca. Dinero proveniente de la acción denominada “para devolver al pueblo lo robado”. Oaxaca es una “nación” de músicos por nacimiento. En cada comunidad existe una banda. De Oaxaca es el danzón “Nereidas” así como la “canción mixteca” y el “Dios nunca muere”. Una de estas nos llega hasta el tuétano cuando estamos fuera de México. Las otras son un dulce de miel y de panela. ¡De perlas la decisión!

EN EL MÉXICO DE MIS AMORES: los seres humanos conservamos en nuestro genoma un dos por ciento de nuestros antepasados africanos; este descubrimiento reciente nos hace entender mejor la historia humana. En el medievo, esta verdad hubiera dado paso a que la inquisición quemara a quien la expresara, en leña verde y en plaza pública. Pero estamos en el siglo XXI y la ciencia y la inteligencia por suerte dominan a la ignorancia.

EN EL MÉXICO DE MIS AMORES: Estado de México, una madre filmó a su hija mientras era obligada a masturbar a su padrastro. Tal progenitora recibió una sentencia de diez años de prisión por el delito de pornografía infantil. ¿Cuántos casos de estos o parecidos quedan entre cuatro paredes sin castigo? pero en este, hubo evidencias suficientes para penalizar a esa mala madre, a quien se impuso una multa de sesenta mil pesos. Todos exigimos respeto, sobre todo para los menores y más aún en materia sexual. El padrastro huyo, algún día la justicia lo alcanzará.

¡PERO! ¡HAY MÉXICO DE MIS PREOCUPACIONES! Todo pareciera indicar que la rifa del avión presidencial “va”. Habré de comprar un billete, pero ¿Qué hago si me lo gano?, no cabrá en mi patio y gastaré todo mi patrimonio para su mantenimiento en algún aeropuerto. No obstante, habré de comprarlo porque guardo la recóndita ilusión de poder venderlo y ganar un dineral.

UNA PREOCUPACIÓN MÁS EN ESTE MÉXICO LINDO: está amenazada la supervivencia de las luciérnagas por los pesticidas y la luz artificial. El futuro de estas pequeñas “lucecitas voladoras nocturnas” se encuentra en “veremos”. Porque entre otras amenazas, no encuentran donde vivir, requieren condiciones especiales para completar su ciclo de vida y con su luz natural atraen a su pareja. El exceso de luz artificial interrumpe sus romances. Los pesticidas las aniquilan, estamos destrozando a la naturaleza y con ella nuestra propia existencia.

UNA PREOCUPACIÓN MÁS DE ESTE MÉXICO LINDO: los préstamos bancarios para autos y los créditos automotrices para ello disminuyeron, lo cual más que alarma debiera alegrarnos ya que mientras menos autos haya más aire limpio respiraremos. Los autos eléctricos de “Tesla” ya están a la vuelta de la esquina. Los combustibles fósiles al extinguirse habrán envenenado la atmosfera mundial, por lo que es posible que en medio siglo más todos andemos por las calles con tapabocas para no morir de un cáncer pulmonar.

UNA MÁS: el Órgano de Fiscalización Superior de Tlaxcala denunció a dieciséis autoridades por desfalco al erario. Los indiciados deben estar muertos de risa, porque a la fecha nadie del pasado o del presente con ese motivo está en la cárcel. Las consignaciones son tan laxas que al resultar violatorias de garantías individuales dan paso a autos de libertad.

Eso y más, mucho más se da en materia de amores y preocupaciones en este México tan bello, en donde todo sucede para que nada cambie.