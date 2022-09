“México le gana a la razón”

Andrés Corona Hernández

Esta es una campaña que lanzó una compañía telefónica, que tiene el propósito de celebrar el “poder” de los mexicanos para cambiar el juego representado en la fuerza de la Selección Nacional de Futbol; la cual supera cualquier juicio o predicción a pesar de las evidencias. En efecto, cada cuatro años los mexicanos hacemos un acto de fe, aunque también cada vez hay más escépticos que creen que la Selección Nacional llegue por lo menos al quinto partido. Pero un porcentaje mayor aún cree que es posible llegar al tan negado quinto partido, independientemente del nivel de juego que presenta el equipo.

Tienen fe en que, llegado el momento del Mundial sacarán la casta, el valor y orgullo mexicano y superarán al rival en turno, de cualquier continente que este sea. Los mexicanos tenemos mucha fe, en que esta vez sí llegará incluso a semifinales la Selección de Futbol. Después de que no llega a donde creímos que iban a llegar nos decepcionamos y estamos a la espera del próximo Mundial en donde, otra vez, esperamos que ocurra algo inesperado, fuera de toda predicción de expertos o medianamente conocedores del futbol.

México le gana la razón no solamente en el futbol, sino en muchos casos más, creer que designar a las y los consejeros del Consejo Genera del INE y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los hará infalibles; creer que la corrupción se acaba por decreto o por buenas intenciones cuando se ven casos que demuestran lo contrario; creer que tenemos un sistema de salud como de los países escandinavos, aun cuando vas a los hospitales públicos y lo único que tienen para curar a los enfermos es paracetamol.

Creer que la austeridad republicana aumenta la eficiencia, eficacia y efectividad de la administración pública, cuando en realidad lo único que hace es disminuir la calidad de los servicios que presta; creer que disminuir el número de diputados y senadores, por la visión simplista de ahorrar dinero, contribuye a mejorar la calidad de la democracia en el país; creer que el Tren Maya será para los habitantes de las entidades por las que cruza, cuando no tienen ni para comer, menos para pagar un viaje en tren si es que llega a funcionar; creer que la refinería de Dos Bocas eliminará la dependencia de comprar gasolina en el exterior en un año, cuando la realidad es que, no se sabe con exactitud cuándo producirá un litro y sí será suficiente para atender la demanda; creer que controlando los precios de la canasta básica se puede controlar la inflación, cuando ya inició la carrera a la alza de precios-salarios; creer que los programas sociales aumentan el nivel de vida de quienes los reciben o que dejan de estar en pobreza o pobreza extrema, cuando no hay una metodología para evaluar estos programas.

México también le gana a la razón cuando se cree que las fuerzas armadas son la solución para disminuir la violencia en el país, a pesar de que todos los días vemos un incremento en el número de delitos dolosos. Pero los mexicanos somos gente de fe, confiamos en que en algún momento nos cambie la suerte y con todo y las evidencias en contra, la seguimos conservando. Como reza el dicho popular: “la fe es lo que muere al último”; seguramente muchos mexicanos aún conservan la fe de que su vida va a cambiar en lo que resta de este sexenio con el gobierno de los pobres, a pesar de que Coneval e Inegi documentan el aumento de personas en pobreza y pobreza extrema de 2018 a la fecha. Creer que recibir dinero en efectivo es más eficaz que hacerlo mediante un programa de mayor alcance y con reglas de operación claras que permita evaluar su continuidad o desaparición. Y sí, México le gana a la razón, en una declaración reciente de un jugador de la Selección Mexicana dijo que: “a Argentina se le empata o se le gana”, mientras todo esto sucede, hay que seguir conservando la fe, aunque la realidad nos decepcione.

*Vocal Ejecutivo de la 01 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala