Mirador del sur | Agosto, mes del recuerdo de Domingo Arenas

En agosto es recordado el general Domingo Arenas Pérez, seguramente uno de los hombres más importantes en la historia de la comuna del sur, al entregarse a la lucha por la repartición justa de las tierras en la época de la Revolución Mexicana.

Tanto su natalicio como su muerte son conmemorados este mes, con actos oficiales y de organizaciones campesinas como los ejidatarios de Santa Inés, que lo vean como un héroe nacional.

A lo largo de los años he escuchado voces de gente estudiosa de México y relatan que no es justo que al zacatelquense no se le haya dado un lugar importante en los libros de texto, que recopilan los momentos más destacados del devenir social de nuestro México.

En los últimos años su legado ha sido resaltado a nivel federal con presencia en el Desfile del 20 de noviembre en el zócalo de la Ciudad de México, año 2019.

El “manco” Arenas, como le llamaban, murió a los 29 años de edad, trascendió por defender a los pobres.

En su natal Zacatelco existe una iniciativa de crear un museo que lleve su nombre, por lo que hacerlo realidad enaltecerá a un personaje, que al igual que sus hermanos Cirilo y Emeterio, trascendieron en la lucha de la Revolución Mexicana.

El llamado “corazón del sur” podrá engrandecer lo que hizo Domingo Arenas Pérez, poniendo su nombre en calles o avenidas, o en proyectos culturales e históricos.

LA PASARELA POLÍTICA

Durante los eventos conmemorativos al natalicio y muerte de Domingo Arenas Pérez, en Zacatelco la pasarela política ha atraído por muchos años a los personajes, que buscan protagonismo para posteriormente ganar los cargos de elección popular.

Aunque hay que decirlo, en este municipio ha ido a la baja la presencia de políticos, por falta de liderazgo o por el simple hecho que su talla es corta en cuanto a impacto ante la ciudadanía.

Zacatelco necesita nuevas caras, de las que hay pocas en eso de brillar por actos altruistas o por perfiles que den confianza en el quehacer público.

EL BANCO DE BIENESTAR EN XICOHTZINCO

En Santo Toribio Xicohtzinco, ha generado polémica la iniciativa de la autoridad municipal, de ceder un espacio de las canchas deportivas, ubicadas en el centro de la población, para la construcción del Banco de Bienestar.

Esta propuesta ha sido rechazada por integrantes del Movimiento por la Recuperación de Xicohtzinco, con el argumento de que ese espacio es fundamental para la recreación y deporte de cientos de personas de la comuna.

Sin duda que arrebatar áreas de diversión, en estos tiempos no es la mejor opción para que una sociedad que se ve afectada por la pandemia en cuestión emocional, por lo que la ejercitación es un punto básico para encontrar equilibrio tanto mental como físico.