Mirador del sur | Cierres de riesgo

Autoridades municipales de esta región llegan a la conclusión de sus respectivos mandatos con los riesgos de hacerlo en medio de conflictos internos por la liquidación de la planta trabajadora y otros temas como el de la sucesión del poder local.

Y esta situación la vivió esta semana el alcalde de San Pablo del Monte, Cutberto Cano Coyotl, por la exigencia de un grupo de empleados de confianza que piden un finiquito de acuerdo a lo que marca la ley.

El munícipe cedió a las pretenciones de quienes se quedarán sin trabajo y que encontraron por cuatro años con ocho meses, en su mayoría, una forma de tener ingresos para sustento de sus familias.

Y este tema, el económico, es otra alerta que se vive en Tlaxcala y México cuando la pandemia ha disminuido plazas laborales, por lo que el desempleo alcanza porcentajes históricos.

Esto deriva en que surja una mayor inseguridad pública y menor producción que alimente el Producto Interno Bruto de la nación, en pocas palabras, tiempos de retroceso y más pobreza.

El asunto también tendrá un mayúsculo efecto con el cambio en la gubernatura del estado, ya que concluirán sus servicios miles de trabajadores, muchos del sur del estado, que se desempeñaron en el gobierno del priísta Marco Antonio Mena Rodríguez y que difícilmente continuarán en el quehacer público.

LA CARRETERA

Fueron 63 días que estuvo cerrada la carretera federal Puebla-Tlaxcala, el tiempo más prolongado en el que vecinos de algún poblado del sur bloquearan su paso por inconformidad con sus autoridades municipales.

Papalotla, Mazatecochco y San Pablo del Monte son comunas que históricamente deciden obstruir las vías federales como presión a sus quejas, pero ninguno de ellos llegó a un periodo tan prolongado como en Xicohtzinco, donde en verdad, un amplio número de habitantes está molesto con el alcalde José Isabel Badillo Jaramillo por la forma en cómo ha gobernado, acusándolo de robarse el recurso público de la mano de Luis Ángel Barroso Ramírez, quien de director de obras públicos pasó a ser candidato a la presidencia municipal por el Partido de la Revolución Democrática y con prácticas ilegales en materia política y uso del erario se llevó un triunfo controvertido, que aún está por confirmarse en las vías del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

TOLERANCIA

El gobierno estatal mantiene una actitud tolerante con el movimiento de Xicohtzinco, sabedor que en el cierre de la gestión de Mena Rodríguez hay que evitar incurrir en actos que pudieran mancharlo.

Pero esto no significa deslindarse del conflicto, por lo que en estos últimos 21 días de trabajo, el Ejecutivo estatal no deberá cerrar el diálogo para evitar que el asunto se salga de control, sabedores que en breve saldrá el resolutivo final, que de no beneficiar a los detractores habrá una bravía reacción.

Se avecina un final de agosto bastante atareado en el sur ya que a Xicohtzinco se le suman Quilehtla y Mazatecochco donde el Tribunal Electoral de Tlaxcala quitó el triunfo a los vencedores de la jornada del seis de junio por el hecho de tener en las mesas de casillas a representantes de sus planillas.