Mirador del sur | Colonia Domingo Arenas, desperdicio de desarrollo industrial

La colonia Domingo Arenas es un pequeño territorio perteneciente a Zacatelco que se ubica en los límites con el municipio poblano de Xoxtla.

El espacio tlaxcalteca permanece con marcado rezago social sin que autoridades de la comuna hayan establecido programas y apoyos para mejorar su infraestructura como punto turístico e industrial.

Es lamentable que la colonia no cuente con un polo empresarial como se ve a pocos metros del lado del estado de Puebla.

En esta óptica urge que los gobernantes en turno asuman un papel de gestión para cambiar la cara al municipio y en este caso buscar una mayor proyección a la colonia que está en menos de un kilómetro de la autopista Veracruz-México.

Los puentes de comunicación existen para generar un corredor industrial que dé trabajo a miles de ciudadanos de Zacatelco y la región, esa tarea también compete a las instancias estatales.

NEPOTISMO EN LOS AYUNTAMIENTOS ES COMÚN

El libertinaje en las administraciones públicas municipales creció tanto por trabajar en contubernio no diputados locales y con el “permiso” del Órgano de Fiscalización Superior que no ve y no dice nada ante las irregularidades.

Las nuevas administraciones actúan ilegítimamente como sabiendo que pueden cometer ilícitos en el manejo de recursos e infiltrar a familiares para manipularlos.

Vemos casos en el sur del estado donde hasta hermanos de alcaldes están día y noche en las presidencias municipales y se sabe que son responsables de las adquisiciones, es decir todas las compras y otros trámites pasan por sus manos.

Este descaro refleja que en esta nueva etapa de gobierno, las cosas seguirán igual o peor, dejando como resultado más rezago y poca transparencia en el ejercicio del erario.

COVID-19 ARRUINA ACTIVIDAD ESCOLAR

Es claro que la pandemia ha generado graves problemas en las instituciones educativas.

En esta región es complicado mantener un equilibrio en el proceso de enseñanza-aprendizaje por las alteraciones ocasionadas ante casos de contagios y el temor a ello.

La situación se torna preocupante para docentes, padres de familia y alumnos que no están concentrados al 100 % en la actividad académica por lo que se vive un ciclo escolar que difícilmente cumplirá con el objetivo de una educación de calidad.